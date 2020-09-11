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HABER! Koronavirüse karşı bağışıklık ne kadar sürüyor? Araştırma sonuçları açıklandı!

haberi... İnsanlar, ‘Koronavirüse tekrar yakalanmak mümkün mü’, ‘ nasıl oluşur ve ne kadar sürer’ sorularına cevap arayıp vaka sayıları konusunda son dakika gelişmelerini takip ediyorken, dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre yeni tip koronavirüse () yakalandıktan sonra tedavi olanların virüse karşı bağışıklığının bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçtiği belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 15:52 Son Güncelleme: 11.9.2020 16:14 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Koronavirüse karşı bağışıklık ne kadar sürüyor? Araştırma sonuçları açıklandı!

haberi... "Science Focus" internet sitesinin, Çin'in Nancing Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, uzmanlar Kovid-19'u hafif atlatan 19 kişi ve ağır geçiren 7 hastayı belirtilerin ilk görüldüğü tarihten itibaren 7 hafta boyunca takip etti. Hastaların yüzde 80,7'sinde Kovid-19'a karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştiği saptandı.

SON DAKİKA HABER! Koronavirüse karşı bağışıklık ne kadar sürüyor? Araştırma sonuçları açıklandı!

Araştırmada Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen kişilerin ürettikleri antikorların virüsü nötralize edici etkisinin 3 ila 4 hafta sonra hızla düşüşe geçtiği tespit edildi.

SON DAKİKA HABER! Koronavirüse karşı bağışıklık ne kadar sürüyor? Araştırma sonuçları açıklandı!

Araştırmacılar bu bilginin 'a karşı etkili tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağını ifade etti

SON DAKİKA HABER! Koronavirüse karşı bağışıklık ne kadar sürüyor? Araştırma sonuçları açıklandı!

Çalışmanın sonuçları " " dergisinde yayımlandı.

SON DAKİKA HABER! Koronavirüse karşı bağışıklık ne kadar sürüyor? Araştırma sonuçları açıklandı!

Daha önce İngiltere'de yapılan bir çalışma, 'u yenerek edinilen bağışıklığın birkaç ay etkili olduğunu ortaya koymuştu.

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SON DAKİKA HABER! Koronavirüse karşı bağışıklık ne kadar sürüyor? Araştırma sonuçları açıklandı!
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