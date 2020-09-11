SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşünü sürdürdü! Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

GRAM ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 488 lira ile gördü

AĞUSTOS AYINDA ONS ALTIN KAYBETTİRDİ

Temmuz ayını ons altın 1976 dolardan seviyesinden gram altın ise 443 liradan kapatmıştı. Ağustos ayının son gününü ise ons altın 1967 dolardan kapatırken, gram altın ise 464 liradan kapattı. Ağustos ayın ons altın yatırımcısına kaybettirirken, gram altında bu kez Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketten etkilenerek bir miktar yükselişini sürdürdü.

ONS ALTINDA KAYIP 27 DOLAR OLDU

Ons altın fiyatları haftayı 1940 dolardan kapatırken Eylül ayında yatırımcısına 27 dolar kaybettirdi. Gram altın fiyatları ise kurdaki yukarı yönlü hareketten etkilenerek şu ana kadar 2 liralık bir değerlenme yaşayarak haftaya 466 liradan kapattı. Ons altında gevşeme hareketine Ağustos düşüşünü ekleyince kayıp 36 doları buldu.