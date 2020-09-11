SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

Son dakika haberi… Altın fiyatları Eylül ayıyla birlikte önceki çok sert hareketleri geride bıraktı. Ons altın fiyatları hafta içi en düşük 1906 doları gram altın fiyatları ise 458 lirayı gördü. Altın fiyatları en düşük gördüğü bu seviyelerin ardından hareketlenerek yukarıda ons tarafında 1966 dolar, gram tarafında ise 470 lirayı gördü.
5 uzman ise altın fiyatları konusunda değerlendirmede bulunarak yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptılar.
ONS ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar ile gördü
"EYLÜL AYINDA ALTIN FİYATLARI YÖN ARIYOR"
Ağustos ayının ilk haftalarında ons altın fiyatları 2075 dolar ile gram altın fiyatları ise ons tarafındaki yükselişin etkisiyle 488 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Tüm zamanların zirvelerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları Eylül ayında ise yön arayan kararsız görüntü çiziyor.
GRAM ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 488 lira ile gördü
AĞUSTOS AYINDA ONS ALTIN KAYBETTİRDİ
Temmuz ayını ons altın 1976 dolardan seviyesinden gram altın ise 443 liradan kapatmıştı. Ağustos ayının son gününü ise ons altın 1967 dolardan kapatırken, gram altın ise 464 liradan kapattı. Ağustos ayın ons altın yatırımcısına kaybettirirken, gram altında bu kez Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketten etkilenerek bir miktar yükselişini sürdürdü.
"AŞI HABERLERİ 'ALTIN FİYATLARI'NA YARAMIYOR"
Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, 'Koronavirüs aşısı'na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ediyor.
"ALTIN FİYATLARI AĞUSTOS AYI BAŞINDAN BU YANA ALÇALAN BİR KANAL İÇERİSİNDE"
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "ALTIN Özellikle son iki işlem gününde daha belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket eden ons altın 1950 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Ancak şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor. Öyle ki ons altın Ağustos ayı başından bu yana alçalan bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu direncin aşılması için öncelikle 1960 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Mart ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendin bozulmaması için ise altının 1940 doların üzerinde kalıcı olması teknik görünüm açısından önem arz ediyor."
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
Altında yükseliş trendi kırıldı mı? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen açıkladı
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi
Altın fiyatlarında kritik seviyeler neler?
KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?
Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirdi. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi. Uzman isim ayrıca aşı çalışmalarıyla oluşan piyasa beklentileriyle altın fiyatlarındaki seyri yorumladı.
Koronavirüs aşısı çalışmaları altın fiyatlarına nasıl yansıyor?
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.
Altın fiyatları düşecek mi? Stratejist Yeliz Karabulut: Altın fiyatları kademeli düşebilir