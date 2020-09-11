SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

"ALTIN FİYATLARI AĞUSTOS AYI BAŞINDAN BU YANA ALÇALAN BİR KANAL İÇERİSİNDE"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "ALTIN Özellikle son iki işlem gününde daha belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket eden ons altın 1950 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Ancak şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor. Öyle ki ons altın Ağustos ayı başından bu yana alçalan bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu direncin aşılması için öncelikle 1960 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Mart ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendin bozulmaması için ise altının 1940 doların üzerinde kalıcı olması teknik görünüm açısından önem arz ediyor."