SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

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HABERİ! fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş geldi: düşecek mi?

haberi... fiyatları pandemi sürecinde güvenli liman etiketiyle özellikle Mart ayında ivmelenen yükseliş hareketiyle Ağustos ayında tarihi zirvelerini gördü. fiyatları Ağustos ayının ilk haftalarında 2075 dolar ile fiyatları ise 488 lira tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Tarihi zirvelerin ardından yön arayan kararsız görüntü çizen altın fiyatları, sonbahar aylarına gelinmesiyle beraber beklentisi ve tüm dünyada artan vaka sayılarının etkisi arasında kaldı. "", "" sorularını cevap arayan yatırımcıların radarında altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri var. Altın fiyatları için uzmanların kritik yorum ve analizleri haberin detayında...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 21:14 Son Güncelleme: 11.9.2020 21:17 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

haberi… fiyatları Eylül ayıyla birlikte önceki çok sert dalgalanmaları geride bıraktı. fiyatları hafta içi en düşük 1906 doları fiyatları ise 458 lirayı gördü. Altın fiyatları en düşük gördüğü bu seviyelerin ardından hareketlenerek yukarıda tarafında 1966 dolar, gram tarafında ise 470 lirayı gördü.

5 uzman ise altın fiyatları konusunda değerlendirmede bulunarak yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptılar.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

ONS ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar ile gördü

"EYLÜL AYINDA ALTIN FİYATLARI YÖN ARIYOR"

Ağustos ayının ilk haftalarında fiyatları 2075 dolar ile fiyatları ise tarafındaki yükselişin etkisiyle 488 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Tüm zamanların zirvelerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan fiyatları Eylül ayında ise yön arayan kararsız görüntü çiziyor.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

GRAM ALTIN GRAFİĞİ - Tarihi zirveyi 7 Ağustos 2020 tarihinde 488 lira ile gördü

AĞUSTOS AYINDA ONS ALTIN KAYBETTİRDİ

Temmuz ayını 1976 dolardan seviyesinden ise 443 liradan kapatmıştı. Ağustos ayının son gününü ise 1967 dolardan kapatırken, gram altın ise 464 liradan kapattı. Ağustos ayın ons altın yatırımcısına kaybettirirken, gram altında bu kez Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketten etkilenerek bir miktar yükselişini sürdürdü.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

"AŞI HABERLERİ 'ALTIN FİYATLARI'NA YARAMIYOR"

Analistler, altının fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, ''na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında fiyatları konusunda gelişmelerini takip ediyor.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

"ALTIN FİYATLARI AĞUSTOS AYI BAŞINDAN BU YANA ALÇALAN BİR KANAL İÇERİSİNDE"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: " Özellikle son iki işlem gününde daha belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket eden 1950 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Ancak şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor. Öyle ki altın Ağustos ayı başından bu yana alçalan bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu direncin aşılması için öncelikle 1960 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Mart ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendin bozulmaması için ise altının 1940 doların üzerinde kalıcı olması teknik görünüm açısından önem arz ediyor."

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

Altında yükseliş trendi kırıldı mı? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen açıkladı

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi

Altın fiyatlarında kritik seviyeler neler?

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken fiyatları için önemli değerlendirmede bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs aşısı çalışmaları altın fiyatlarına nasıl yansıyor?

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

Altın fiyatları düşecek mi? Stratejist Yeliz Karabulut: Altın fiyatları kademeli düşebilir

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan flaş altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

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