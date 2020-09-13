Lobi Moody’s silahını çekti: İşte 6 başlıkta Türkiye gerçeği!

3. KEŞİFLER TÜRKİYE'NİN UZUN VADEDE BORÇLANMA İHTİYACINI AZALTACAK

Tarihler 21 Ağustos'u gösterdiğinde, Başkan Erdoğan Karadeniz'de Türkiye'nin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

Bu doğal gaz keşfinin aynı zaman 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olduğu bildirilirken, gazın ekonomik değeri yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu açıklandı.

Uzmanlar bu keşifle ve Karadeniz-Akdeniz'de muhtemel diğer keşiflerin Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azaltmasıyla Türk Lirası daha istikrarlı yapıya kavuşacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin yıllık olarak doğal gaz ithalatına ödediği tutarın 10-13 milyar dolar düzeyinde olduğu düşünüldüğünde 320 milyar metreküplük 70 milyar dolar değerindeki doğal gazın cari dengeye önemli ölçüde katkı yapacağını vurgulandı.