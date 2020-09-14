Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/09/2020

Lokman Hekim (LKMNH): Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda Elazığ Şehir Hastanesinin işletmecisi Rönesans Holding şirketlerinden Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin 01.08.2018 tarihinden itibaren beş yıl süreyle sunulması hususunda anlaşma imzalandığına ilişkin bilgi vermişti. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. arasındaki Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Elazığ Şehir Hastanesi sözleşmesinin tadil edildiği duyurulmuştur. Buna göre Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme kapsamından çıkartılmış olup Rehabilitasyon Hizmetleri Bakanlık tarafından sunulacaktır. Rehabilitasyon Hizmetlerinin proje kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi neticesinde Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Şirket arasında 11.09.2020 tarihinde imzalanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Sunum sözleşmesi konusuz kalmış olup, ilgili sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatıyla sona ermiştir. Şirketin Elazığ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon işinde çalışanlarına ilişkin tüm yükümlülükleri ve sabit kıymet bedelleri Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. tarafından karşılanacağı, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle şirkete herhangi bir zarar ve yükümlülük doğmayacağı belirtilmiştir.

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