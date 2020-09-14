Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/09/2020

14 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Çelebi Hava (CLEBI, Nötr): Şirketin Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, 100mn Tanzanya Şilini sermayesinde %65 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Celebi Tanzania, Tanzanya Sivil Havacılık Otoritesi ("TAA") tarafından verilmiş sahip olduğu lisans kapsamında, Tanzanya sivil havacılık mevzuatı gereği, Tanzanya'daki havalimanlarında yer hizmetleri imtiyazı kazanma hakkı elde etmişti. Bu kapsamda, Celebi Tanzanya, yaptığı başvuru kapsamında, Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda 5 yıl süre ile havalimanı yer hizmetleri verme imtiyazı elde etmiştir. Söz konusu imtiyaz sözleşmesi imzalanmış olup 5 yılın sonunda bir 5 yıl daha uzatılabilecektir.
Ziraat Yatırım
Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin, en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği ve ihaleye ilişkin davet mektubunun Şirkete iletilmiş olduğuna dair ihale sonucu bilgisi kamuya açıklanmıştır.
Söz konusu ihale ile ilgili iş artışı gerçekleşmiş olup mevcut sözleşmeye yaklaşık 93,7 milyon TL bedelli 34 adet solo tip dizel otobüs ve 26 adet körüklü tip dizel otobüs ile bu araçların 5 yıllık bakımı ilave edilmiştir. Söz konusu iş artışına ilişkin teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini duyurdu.
Ceo Event Medya (CEOEM):Şirket tarafından, yurtdışına medikal nitril eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, dış ticaret şirketine 2,1mn TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.
Ziraat Yatırım
Fenerbahçe Futbol (FENER): Şirket ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1mn TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.
Ziraat Yatırım
Lokman Hekim (LKMNH): Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda Elazığ Şehir Hastanesinin işletmecisi Rönesans Holding şirketlerinden Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin 01.08.2018 tarihinden itibaren beş yıl süreyle sunulması hususunda anlaşma imzalandığına ilişkin bilgi vermişti. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. arasındaki Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Elazığ Şehir Hastanesi sözleşmesinin tadil edildiği duyurulmuştur. Buna göre Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme kapsamından çıkartılmış olup Rehabilitasyon Hizmetleri Bakanlık tarafından sunulacaktır. Rehabilitasyon Hizmetlerinin proje kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi neticesinde Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Şirket arasında 11.09.2020 tarihinde imzalanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Sunum sözleşmesi konusuz kalmış olup, ilgili sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatıyla sona ermiştir. Şirketin Elazığ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon işinde çalışanlarına ilişkin tüm yükümlülükleri ve sabit kıymet bedelleri Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. tarafından karşılanacağı, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle şirkete herhangi bir zarar ve yükümlülük doğmayacağı belirtilmiştir.
Ziraat Yatırım