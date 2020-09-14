SON DAKİKA! Bakan Varank'tan flaş açıklama: Yüksek büyüme bekliyoruz!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuzda sanayi üretiminin aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttığını belirterek, "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık" açıklamasını yaptı.

"3. ÇEYREKTE YÜKSEK BÜYÜME BEKLİYORUZ"

TÜİK, ekonominin önemli göstergelerinden Temmuz 2020 sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık %4,4 artarken, aylık bazda artış %8,4 olarak gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklanan kritik verinin ardından Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank, "Temmuz sanayi üretimi aylık %8,4 ve yıllık %4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" dedi.

SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Sanayide çarklar dönüyor!