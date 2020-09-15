SON DAKİKA! Merkezi yönetim bütçe dengesi Ağustos'ta fazla verdi!

Son dakika haberi... Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 28,2 milyar TL, faiz dışı denge 40,1 milyar TL fazla verdi.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 80,3 milyar TL, bütçe gelirleri 108,6 milyar TL ve bütçe fazlası 28,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 68,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 40,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon TL fazla vermiştir.

2019 yılı Ağustos ayında 11 milyar 442 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Ağustos ayında 40 milyar 122 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 80 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz harcamaları 11 milyar 901 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 68 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 80 milyar 345 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.

Geçen yılın aynı ayında ise 93 milyar 712 milyon TL harcama yapılmıştır. Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında azalmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 7,3 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında azalarak 68 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 7,2 olmuştur."