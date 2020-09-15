Uzman isimden dikkat çeken 'FED' açıklaması: Açıklamalar altın üzerinde etkili olabilir!

"Bu hafta piyasalarda yön nasıl olacak? Neler konuşacağız" sorusu A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy yanıtladı.
"FED TOPLANTISINDA ÇOK NET AÇIKLAMALAR BEKLEMİYORUM"
Gürsoy, FED'in açıklamalarının piyasaların için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz iki konuşmasında FED, ortalama 2 enflasyon hedeflemesinden bahsetmişti. Faizlerin aslında bir süre daha sıfıra yakın seviyelerde kalabileceği yönünde açıklamalar gelmişti. Bu FED toplantısında da ben çok net açıklamalar beklemiyorum" dedi.
"FED'İN AÇIKLAMALARI ÖZELLİKLE ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK"
Genelde hep virüsten bahsedilerek açıklamalar geldiğini bildiren Gürsoy, "Ben bu toplantıda da ben yine virüsün aslında gidişatı şekillendireceği yönünde daha güvercin tonda açıklamalar bekliyorum. FED'in bu açıklamaları piyasalar üzerinde etkili olacaktır. Özellikle ben FED'in açıklamalarının özellikle altın üzerinde etkili olacağını bekliyorum" dedi.
İşte Meryem Gürsoy'un A Para'daki o açıklamaları:
Meryem Gürsoy: FED'in açıklamaları özellikle altın üzerinde etkili olacak