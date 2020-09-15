Uzman isimden dikkat çeken 'FED' açıklaması: Açıklamalar altın üzerinde etkili olabilir!

"FED TOPLANTISINDA ÇOK NET AÇIKLAMALAR BEKLEMİYORUM"

Gürsoy, FED'in açıklamalarının piyasaların için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz iki konuşmasında FED, ortalama 2 enflasyon hedeflemesinden bahsetmişti. Faizlerin aslında bir süre daha sıfıra yakın seviyelerde kalabileceği yönünde açıklamalar gelmişti. Bu FED toplantısında da ben çok net açıklamalar beklemiyorum" dedi.