Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/09/2020

Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30.292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Böylecek 2020 Ocak - Ağustos döneminde 1,02mn konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 artış gösterdi. Öte yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %122,6 artarak 76.019 oldu. 2020 Ocak - Ağustos döneminde ipotekli konut satışı da %263,7 artarak 473.114 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise ağustos bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 3.893 oldu. 2020 Ocak - Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,7 azalarak 20.896 oldu.

