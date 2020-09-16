Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/09/2020

16 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Migros (MGROS, Nötr): Bilindiği üzere, Migros Ticaret A.Ş., e-ticaret alanındaki Sanal Market operasyonlarını mevcut mağazaları üzerinden kendi bünyesinde yürütmekte ve bu alanda büyümeye devam etmektedir. Diğer taraftan, Şirketin bağlı ortaklığı konumundaki mevcut durumda gayri faal olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'nin şirket unvanının Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu suretle, finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarında daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Moneypay'in sermayesinin hem iç kaynaklar hem de sermaye taahhüdü yoluyla 10mn TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artırımına Şirket tarafından 6,4mn TL sermaye bedeli ile iştirak edilecektir.
Ziraat Yatırım
Soda Sanayii (SODA, Nötr): Şirket ile Petrol İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal prosedür uyarınca Petrol İş Sendikası tarafından 15.09.2020 tarihi itibariyle grev kararı alınmış ve grev uygulama tarihi belirlenmiş olup, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde grev uygulamasına 09.10.2020 günü başlanacağı bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Moody's Investors Service, Türkiye'deki 12 bankanın döviz cinsi uzun vadeli mevduat notlarını düşürdüğünü, altı bankanın uzun vadeli karşı taraf risk derecelendirmeleri (CRR) ve uzun vadeli karşı taraf risk değerlendirmelerini (CRA) ve bir bankanın uzun vadeli öncelikli teminatsız notunu bir kademe ve üç bankanın uzun vadeli yabancı para cinsi notunu CRR'si iki kademe düşürdü. Kredi derecelendirme kuruluşu, 13 bankadaki not indirimlerinin, Moody's'in 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin kredi notunu negatif görünüm ile B1'den B2'ye düşürmesinden kaynaklandığını belirtti. Döviz cinsi uzun vadeli mevduat notlarını düşürülen bankalar şunlar: Akbank, Alternatifbank, Denizbank, HSBC Bank A.Ş., QNB Finansbank A.S. ,T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Halk Bank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası. Kaynak: Matriks
Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30.292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Böylecek 2020 Ocak - Ağustos döneminde 1,02mn konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 artış gösterdi. Öte yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %122,6 artarak 76.019 oldu. 2020 Ocak - Ağustos döneminde ipotekli konut satışı da %263,7 artarak 473.114 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise ağustos bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 3.893 oldu. 2020 Ocak - Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,7 azalarak 20.896 oldu.
Orge Enerji (ORGE): Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Ataköy-İkitelli Metro Projesi'nin metro tünelleri elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4,2mn Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı İşveren Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 180 günde bitirilmesi planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
İhlas Holding (IHLAS): Bağlı Ortaklığı İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olmak üzere İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına, kuruluşa ilişkin çalışmaların başlanmasına ve gerekli izinler için başvuruların yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding (VERUS): Verusa Holding'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalelerinden; Gaziantep İli İslahiye İlçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmış olup, 15.09.2020 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatları satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatlarla birlikte Verusa Holding'in %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 26 adete yükselmiştir.
Ziraat Yatırım