Haberler Haberler Haberleri OECD tahmininde iyileştirmeye gitti! Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.5 daralacak

tahmininde iyileştirmeye gitti! 2020'de yüzde 4.5 daralacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne () göre  2020 yılında yüzde 4.5 küçülecek.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 18:10 Son Güncelleme: 16.9.2020 18:12 ABONE OL
OECD tahmininde iyileştirmeye gitti! Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.5 daralacak

OECD'nin Eylül ayı ara raporu verilerine göre, daha önce yüzde 6.0 olarak öngörülen küresel ekonomide daralma oranı böylece 1.5 puan iyileştirilmiş oldu.

Üzeyir Doğan: Aşırı karamsar tablodan çıktık


Bununla birlikte, OECD'nin 2021 yılına ilişkin dünya gayrisafi yurtiçi hazıla (GSYH) büyümesine ilişkin öngörüler de, hafif aşağıya çekilerek "yüzde 5.0 büyüme" olarak belirtildi. Raporda, bu aşağı yönlü düzeltmeye gerekçe olarak da, bu aşamada, Covid-19'a karşı dünya genelinde kitlesel bir aşılamanın 2021'nin son dönemlerine kadar olanaklı görülmemesi gösterildi.

Raporda, ülkelerin büyük çoğunluğu için GSYH ögrülerinin, 2019 yılının altında kalmaya devam ettiği vurgulandı. Raporda, bunula birlikte, ABD, Çin ve Avrupa için büyüme öngörülerinin yukarı yönlü revize edildiği de belirtildi.

OECD, ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3.8 küçüldükten sonra, 2021 yılında yüzde 4.0 büyüyeceğini öngördü.

OECD'ye göre, Çin ekonomisi ise bu yıl yüzde 1.8 büyüdükten sonra, 2021 yılında yüzde 8.0 büyüyecek.

OECD Euro bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 7.9 daraldıktan sonra, 2021 yılında yüzde 5.0 büyümesini bekliyor.

ABD Temsilciler Meclisi 4. koronavirüs yardım paketi üzerinde uzlaşmaya açık ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer: WTO'nun kararı tamamen yetersiz!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
OECD tahmininde iyileştirmeye gitti! Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.5 daralacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA