Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/09/2020

Şişe Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Trakya Cam, Soda Sanayi ( SİSE, ANACM, DENCM, TRKCM, SODA, Nötr): Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devralınması suretiyle Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşilmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") kapsamında genel kurul toplantısı 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış ve Birleşme İşlemi onaylanmıştı.



Onaylanan Birleşme İşlemi kapsamında, ayrılma hakkı kullanımı 3 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup, 23 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesi ile birlikte, Şişecam sermayesinde yapılacak olan sermaye artırım tutarı kesinleşecektir. Sermaye artırım tutarının kesinleşmesi üzerine, kesinleşen sermaye artırımını içerir Şişecam Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi tadil metni Şişecam Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.



Birleşme İşlemi, Şişecam sermayesinde gerçekleştirilecek olan sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin tescili için 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurularının yapılması planlanmaktadır. Söz konusu başvurular kapsamında, Birleşme İşlemi'nin, Şişecam sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmesi hedeflenmektedir.

Ziraat Yatırım