Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/09/2020

17 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): 28 MWm (27 MWe) kurulu güce sahip Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.'ne 60,1mn USD'ye satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Satışın 38,5mn USD'lik kısmı satış anında nakden ve defaten tahsil edilmiş, 72 MW'a kadar yapılacak olan kapasite artırımı için kalan 21,6mn USD bakiyenin ise gerekli tüm yatırım izinlerinin alınmasından sonra yapılması konusunda anlaşılmıştı. Kapasite artırımı kapsamında 20 adet türbinin 18 tanesinin izin süreçleri tamamlanmış; projeye başlanmış ve Aksa Enerji tarafından 15,5mn USD bakiye tahsil edilmişti. Kalan 2 türbin için de izin süreçleri tamamlanmış olup, satış tutarından kalan 2,16mn USD bakiye 15.09.2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir.
Ziraat Yatırım
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu'nca 16 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile, 6102 sayılı Kanun'un Geçici 13/1. maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde kâr dağıtım önerisi yapılması ve Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılması ve Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Teklif edilen kar payı brüt 0,1231858 TL (0,1231858 TL)'dir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13.10.2020'dir. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %0,7'dir.
Ziraat Yatırım
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket'in 2020 Ağustos ayındaki toplam prim üretimi yıllık %127 oranında artarak 140mn TL'ye çıkmıştır. Böylece ağustos ayı prim ürtimi ile birlikte Şirket'in 2020 Ocak - Ağustos dönemine ait brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %86 oranında artarak toplam 1,22milyar TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik alınan karar kapsamında SPK'ya gerekli başvuruda bulunulmuştur.
Ziraat Yatırım
Sasa Polyester, Bossa Ticaret (SASA, Nötr; BOSSA, Nötr): Şirkete ait Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki (AOSB) atıl durumda bulunan arsanın 16.09.2020 tarihinde, 20,5mn TL bedel ile Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş'ye satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Şişe Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Trakya Cam, Soda Sanayi ( SİSE, ANACM, DENCM, TRKCM, SODA, Nötr): Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devralınması suretiyle Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşilmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") kapsamında genel kurul toplantısı 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış ve Birleşme İşlemi onaylanmıştı.
Onaylanan Birleşme İşlemi kapsamında, ayrılma hakkı kullanımı 3 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup, 23 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesi ile birlikte, Şişecam sermayesinde yapılacak olan sermaye artırım tutarı kesinleşecektir. Sermaye artırım tutarının kesinleşmesi üzerine, kesinleşen sermaye artırımını içerir Şişecam Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi tadil metni Şişecam Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
Birleşme İşlemi, Şişecam sermayesinde gerçekleştirilecek olan sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin tescili için 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurularının yapılması planlanmaktadır. Söz konusu başvurular kapsamında, Birleşme İşlemi'nin, Şişecam sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmesi hedeflenmektedir.
Ziraat Yatırım
Konut: TCMB tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Buna göre; Konut Fiyat Endeksi, temmuzda aylık %1,4 oranında, yıllık %25,8 oranında artış gösterdi.
Işıklar Enerji (IEYHO): Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin 144,7mn TL olan sermayesinin 140mn TL (geçmiş yıl zararlarından) azaltılarak 4,7mn TL' ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 140mn TL (70mn TL Işıklar Holding A.Ş.'den + 70mn TL Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.'den olmak üzere) artırılmak suretiyle 144,7mn TL'ye yükseltilmesi işlemi, 14.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Ziraat Yatırım