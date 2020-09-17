Fed Başkanı Powell: Ekonomiye daha çok finansal destek gerekebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Covid-18 krizinden daha çabuk toparlanabilmesi için ABD ekonomisinin daha çok finansal desteğe gereksinimi olabileceğine dikkat çekti.



Federal Açık Piyasa Komitesi'nun (FOMC), faizleri yüzde 0.00-0.25'de sabit tutulmasına oybirliğiyle karar vermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Powell, ekonomideki toparlanmanın "uygun bir tempoda" ilerlemesine karşın, bazı komite üyelerinin bu temponun yavaşlayarak olması gereken düzeyin altına çekilebileceği uyarısı yaptıklarını söyledi.

ABD Merkez Bankası Fed'den faiz kararı



Pandemi sonrası uygulamaya koyulan ilk finansal karşılığın "etkili ve güçlü" olduğunun altını çizen Powell, ancak 11 milyon kişinin işini yitirdiğine işaret ederek, bu durumun daha çok destek gerektirdiğini vurguladı.



Fed açıklamasında, sürmekte oman coronavirüs salgınının, olağanüstü insani ve ekonomik zorluklar yaratmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

FOMC açıklamasında ayrıca, ekonomik aktivite ve istihdamda canlanmaya karşın, bu iki önemli verinin de Covid-19 pandemisi öncesi düzeylerinin çok altında kalmaya devam ettiği vurgulandı.



Açıklamada, düşük talep ve petrol fiyatlarındaki önemli düşüşlerin, tüketici enflasyonunu düşük düzeylerde tuttuğuna da dikkat çekildi.