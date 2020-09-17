Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı 2 yaşında: Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı!

Borsa İstanbul'da gong ikinci yaşını kutlayan Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olma özelliğini taşıyan A Para için çaldı.

Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı!



TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NUN EN GENÇ MARKASI

A Para, ekonomi ve finans dünyasının otorite isimlerinin yorumlarının, son dakika piyasa gelişmelerinin konusunda uzman konuklarla değerlendirmesinin ve profesyonel yönetim kadrosuyla, Turkuvaz Medya Grubu'nun en geç markası olmasına rağmen piyasadaki ekonomi kanalları içerisinde hızlı bir ivme kazanarak zirveye yerleşerek dikkat çekti.