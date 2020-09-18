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! rakamlarla duyurdu: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye!

haberi... , hesabından yayınladığı mesajda OECD verilerini paylaşarak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE! Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 15:38 Son Güncelleme: 18.9.2020 16:43 ABONE OL
SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rakamlarla duyurdu: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, OECD verilerini paylaşarak Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenecek ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.

"PANDEMİDEN EN AZ ETKİLENECEK 3. ÜLKE TÜRKİYE"

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE! Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz."

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'AB ülkelerinin çok ilerisinde' diyerek duyurdu: Üreticimizin alın teri ile büyüyor

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SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rakamlarla duyurdu: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye!
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