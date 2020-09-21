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’da günlük-haftalık 21/09/2020

'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım tarafından 21 Eylül 2020 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık tablosu yayınladı.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 09:45 Son Güncelleme: 21.9.2020 09:54 ABONE OL
Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 21/09/2020

Yatırımcılar 'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım tarafından, 21 Eylül 2020 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık tablosu bildirildi.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 21/09/2020

'da en çok artan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 21/09/2020

'da en çok azalan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 21/09/2020

'da en çok artan hisseler - Haftalık değişim

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 21/09/2020

'da en çok azalan hisseler - Haftalık değişim

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Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 21/09/2020
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