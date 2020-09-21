Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 21/09/2020

Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım tarafından, 21 Eylül 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranları tablosu bildirildi.