Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 21/09/2020

Borsa İstanbul'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım tarafından 21 Eylül 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranları tablosu yayınladı.
Giriş Tarihi: 21.9.2020 09:45Son Güncelleme: 21.9.2020 09:54ABONE OL
Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım tarafından, 21 Eylül 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranları tablosu bildirildi.