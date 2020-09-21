Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/09/2020

21 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
İş GYO (ISGYO, Nötr): Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanlarındaki kiracılara, Eylül-Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde, güncel ziyaretçi sayısı ve kiracıların iş hacmi dikkate alınarak, kira desteği verilip verilmemesi ve verilebilecek kira desteğinin belirlenmesi konularında Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.
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Borsa İstanbul: Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01.10.2020-31.12.2020) aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu değişikliklerin belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmada Şişe Cam, Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi ve Denizli Cam birleşmesinin 1 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşeceği öngörülerek devrolan TRKCM, ANACM, SODA, DENCM payları ilgili endekslerin dışında tutulmuş, devralan SISE payları birleşme sonrası oluşacak sermaye büyüklüğü ve devralınan paylar dahil toplam işlem hacmi ile değerlemeye tabi tutulmuştur.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKMGY.E ve JANTS.E paylarında 21/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Ayrıca Borsa Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş."nin ticaret unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 21/09/2020 tarihinden itibaren "INVEO YATIRIM HOLDING" olarak; mevcut "GYHOL" işlem kodu 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "INVEO" olarak değiştirilecektir.
Verusa Holding (VERUS):Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Bayburt İli Demirözü İlçesi'nde bulunan 1 adet maden sahası ruhsatını 18.09.2020 tarihi itibariyle satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 13 adete yükselmiştir.
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