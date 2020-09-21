Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/09/2020

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKMGY.E ve JANTS.E paylarında 21/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.



Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.



SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.



Ayrıca Borsa Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş."nin ticaret unvanının "INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 21/09/2020 tarihinden itibaren "INVEO YATIRIM HOLDING" olarak; mevcut "GYHOL" işlem kodu 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "INVEO" olarak değiştirilecektir.