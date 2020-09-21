SON DAKİKA! BDDK duyurdu: Bankacılık yeni dönem!

ÇALIŞMASININ 2021 YILINA KADAR TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Türkiye'de ise BDDK tarafından yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesinin önü 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yapılan değişiklik ile açıldı. Söz konusu değişiklik kapsamında, bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebilmesinin önü açıldı.