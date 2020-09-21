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! duyurdu: yeni dönem!

haberi... Düzenleme ve Denetleme Kurumu(), "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliği Taslağı" hazırladı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 10:53 Son Güncelleme: 21.9.2020 11:38 ABONE OL
SON DAKİKA! BDDK duyurdu: Bankacılık yeni dönem!

, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı.

SON DAKİKA! BDDK duyurdu: Bankacılık yeni dönem!

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA! BDDK duyurdu: Bankacılık yeni dönem!

Uygulamanın hayata geçmesiyle hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi imkanı doğacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak. Müşteriler açısından ise esnek, yenilikçi ve açık fikirli müşteri deneyimi fırsatı oluşacak.

SON DAKİKA! BDDK duyurdu: Bankacılık yeni dönem!

ÇALIŞMASININ 2021 YILINA KADAR TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Türkiye'de ise tarafından yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesinin önü 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayılı Kanununda yapılan değişiklik ile açıldı. Söz konusu değişiklik kapsamında, bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebilmesinin önü açıldı.

SON DAKİKA! BDDK duyurdu: Bankacılık yeni dönem!

AA muhabirinin kaynaklarından edindiği bilgiye göre uçtan uca dijital ortamda gerçekleşecek kimlik tespiti işleminde kullanılabilecek kimlik belgeleri, bunların güvenlik öğeleri ve doğrulanması konusunda çalışmalar sürüyor.

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SON DAKİKA! BDDK duyurdu: Bankacılık yeni dönem!
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