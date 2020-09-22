Avrupa’yı ‘İkinci dalga’ endişesi sardı: Sert vaka artışları harekete geçirdi!

Uzmanlar gelecek günlerde Avrupa ülkelerinde daha sıkı karantina tedbirleri uygulanabileceğini belirtirken, Fransa Pazar günü 10,569, İngiltere yaklaşık 4,000 yeni vaka bildirdi. İtalya'da günlük vaka sayısı 1.000'e yaklaşırken, Almanya Pazar günü 1345 Pazartesi günü ise 922 vaka olduğunu söyledi.
İTALYA'DA TATİLCİLERİN ETKİSİYLE VAKALAR YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI
Avrupa'da salgının ilk ve ciddi şekilde etkilediği yer olan İtalya'da ise yaz sonuna doğru vaka sayılarında yeniden artış olsa da bu artış Fransa ve İspanya'nın yanında hafif kalıyor.
Salgını yaz öncesinde kontrol altına almayı başaran İtalya'da ağustos ayında özellikle gençler ve tatilcilerin etkisiyle günlük yeni vaka sayıları yükselmeye başladı. Ülkede 3 Ağustos'ta 159'a kadar gerileyen günlük vaka sayısı, 4 Eylül'de 1733'e kadar yükseldi. 18 Eylül'de 1907 yeni vakayla son dönemdeki artış eğiliminin zirvesini gören İtalya'da, günlük ölümlerde herhangi bir artış olmaması yetkilileri fazla endişelendirmiyor.
Ağustos ayındaki artış sebebiyle özellikle gençlerin gittiği diskotek ve benzeri mekanları kapatma kararı alan hükümet, Covid-19 vakalarının yoğun olduğu İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'dan gelenlere de test zorunluluğu getirdi.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 21 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa'daki verilerin küçümsenemeyeceğini belirterek, Fransa'da son günlerde 10 bini geçen vakalara dikkati çekti ve Paris'in de içinde bulunduğu 7 bölgeden gelenlere test zorunluluğu getirdi.
İSPANYA'DA SERBEST DOLAŞIMA KISITLAMA GETİRİLDİ
Avrupa'da Covid-19 salgınının en yoğun görüldüğü ve yeni vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği ülke olarak öne çıkan İspanya, yeni bir olağanüstü hal (OHAL) ilanını önlemek için bölgesel tedbirler alıyor.
Madrid'de 8 belediyede hafta başında yürürlüğe giren yeni kararlar ile ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediye sayısı 77'ye çıktı.
Avrupa genelinde Covid-19'un en yoğun görüldüğü bölge olan Madrid'de, toplamda 855 bin kişiyi etkileyen serbest dolaşıma kısıtlama getiren uygulamalar başlatıldı.
Her 14 günde bir revize edilecek tedbirler kapsamında, salgının yoğun görüldüğü mahallelerde kontrol noktaları oluşturan polis, sadece iş, okul, sağlık veya ikamet gerekçeleriyle girişlere izin vererek denetim yapıyor. Toplamda 6,5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetimi genelinde ise en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi, park ve bahçelerin kapatılması, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç saat 22.00'de kapanması gibi önlemler alındı.
Madrid'dekine benzer uygulamalar Toledo, Badajoz, Murcia, Teruel, Valensiya, Lleida, Barselona, Salamanca, Valladolid, Ourense gibi kentler başta olmak üzere İspanya'nın 17 özerk yönetiminin 10'unda uygulanıyor.
Bu arada, kurallara uymayanlara 600 ila 600 bin euro para cezası kesilmesi öngörülüyor.
İSPANYA GENELİNDE 115 OKUL KAPATILDI
Diğer yandan, ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanmasından bu yana geçen 2 haftada 115 okul ve 560'dan fazla sınıf Covid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, Covid-19 vakaları son 3 günde 31 bin 428 artışla 671 bin 468'e çıktı. Ülkede son 7 günde 311 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin toplam sayısı 30 bin 663'e yükseldi.
ALMANYA'DA TEDBİRLER SIKILAŞTIRILIYOR
Öte yandan, Almanya genelindeki okullarda artan Covid-19 vakaları da dikkat çekiyor.
Almanya'nın Münih kentinde artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kamuya açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.
Münih kent idaresince yapılan toplantıda, artan Covid-19 vakaları nedeniyle kamusal ve özel hayatta bazı kısıtlamaların tekrar uygulanması kararı alındı.
Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, yaptığı açıklamada, 24 Eylül Perşembe gününden geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında kent merkezindeki açık alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını belirtti. Reiter ayrıca, dışarıda en fazla beş kişinin bir araya gelebileceğini ve sadece iki hane halkının birbirlerine ev ziyareti yapabileceklerini bildirdi.
Münih'te son haftalarda her 100 bin kişiden 56'sının Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Virüsün en çok görüldüğü eyaletlerden olan ve 1 milyon 650 bin öğrencinin eğitim gördüğü Bavyera'da 8 bin 800'den fazla öğrenci ve 771 öğretmenin karantina altında olduğu belirtildi.
ALMANYA DA YENİ ÖNLEMLER ALIYOR
Almanya'da da son dönemlerde Covid-19 vakalarında yavaş ama istikrarlı bir artış olması yetkilileri bir dizi yeni önlem almaya itti.
Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, özellikle havaların soğumaya başlamasıyla risk grubundaki kişiler başta olmak üzere bir dizi önlemler içeren yeni bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.
Buna göre, ülke genelindeki tüm merkezi yerlerde ateş ölçme merkezleri kurulacak, hızlı antikor testleri yapılacak ve hastalık belirtisi gösterenlerin grip ya da Covid-19 hastası olup olmadıkları hızlıca belirlenecek.
Özellikle risk grubunda yer alan yaşlı ve kronik hastalarda Covid-19 tehlikesini en aza indirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Spahn, "Örneğin huzurevleri gibi hassas alanlarda önleyici seri testler yapılmalı. Virüsün oralara girmesini önlemek için azami hayret göstermeliyiz." dedi.
İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI MATT HANCOCK, "DAHA SERT TEDBİRLER ALABİLİRİZ"
İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle 18 Eylül'den itibaren yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesi yasaklandı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapanacağı açıklandı. Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Covid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin 28 Eylül'den itibaren "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini duyurdu. Buna göre test sonucu pozitif olup kendilerini evinde izole etmeyenlere ilk etapta 1000 sterlin (yaklaşık 9700 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 10 bin sterline kadar para cezası verilebileceği açıklandı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.
Hancock, Sky News'e, ülkede son günlerde artan Covid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock, "Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi." dedi.
Hancock, "Salgının yayılmasını önlemede dönüm noktasındayız. Bir seçimle karşı karşıyayız. Herkes kurallara uyarsa ve biz de kurallara uymayan kişilere karşı daha sert önlemler alırsak ulusal karantinayı önleyebiliriz ama ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Ben bunu göz ardı etmiyorum. Ancak bunun olmasını da istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Covid-19'a karşı ilk savunmanın insan davranışları olduğuna dikkati çeken Hancock, yerel kısıtlamalara da öncelik verdiklerini ve bu yönde kararlar aldıklarını ifade etti.
Hancock, Covid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evde izole etmesinin "yasal bir zorunluluk" haline getirildiğini ve bunu ihlal edenlere ilk etapta 1000 sterlin, ihlalin tekrarı durumunda ise 10 bin sterline kadar para cezasının verilebileceğini hatırlattı.
İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 4 BİN 422 YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) VAKASI GÖRÜLDÜ
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 41 bin 759'a ulaştı. Son 24 saatte 4 bin 422 yeni vaka tespit edildi. Bu, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358'e yükseldi.
Avrupa'da Covid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti. Başbakan Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan vakalara ilişkin "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
YENİ KISITLAMALAR
Ülkenin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle önceki gün yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı. Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklandığı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisi paylaşılmıştı.
Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
FRANSA'DA SON 24 SAATTE 5 BİN 298 COVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ
Fransa'da, son 24 saatte 5 bin 298 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı önceki günlere göre düşüş gösterdi.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 5 bin 298 artışla 458 bin 61'e yükseldi, 53 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 338'e ulaştı.
Hastanelerde tedavi gören 4 bin 103 kişiden 638'i yoğun bakımda bulunurken iyileşenlerin sayısı ise 426 artışla 93 bin 8'e yükseldi.
Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.
FRANSA'DAKİ RAKAMLAR MART VE NİSANI GEÇTİ
Ülkede eylül başından itibaren günlük vaka sayıları ciddi seviyede yükselişe geçerken son birkaç haftada kaydedilen günlük vaka sayıları salgının zirvede olduğu mart ve nisan aylarındaki rakamları geride bıraktı. Fransa'da 19 Eylül'de 13 bin 498 yeni vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken son günlerde yeni vaka sayıları 10 ila 13 bin civarında seyrediyor.
Rakamların yükselmesinin sebebinin ise test sayılarının artırılması ve Fransızların tedbirlere yeteri kadar uymaması olduğu belirtiliyor.
Bilim Kurulu, sonbahar ya da kış aylarında Fransa'da ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini bildirirken, hükümetin salgının seyrinin kötüleşmesine karşı izlediği strateji, test sayılarını artırmak ve virüs bulaşanları izole etmek oldu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu mart ve nisanda salgınla mücadeleyi tek merkezden yönetirken, mevcut durumda salgınla ilgili alınacak önlemlerin kararı belediyelere ve valiliklere bırakıldı. Bu nedenle de farklı kentlerde farklı tedbirler alındı.
Fransa'da yürürlükteki önlemler arasında, kamuya açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu, 6 veya 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması ve etkinliklerin iptal edilmesi bulunuyor.
Öte yandan, hastanelerde tedavi görenlerin ve yoğun bakımda yatanların sayısının artması da yatak kapasitenin yetersizliği nedeniyle Covid-19 ile mücadeleyi daha da zora sokuyor.
Bu arada Fransa'da öğrencilerde Covid-19'a rastlanması nedeniyle 89 okul kapatıldı.
BELÇİKA'DA DA SAYILAR YAZIN BİTMESİYLE ARTIYOR
Belçika'da yaz mevsiminin girmesiyle düşen sayılar, yazın bitişiyle artışa geçti. Ülkedeki Covid-19 vaka sayılarının günlük ortalaması 1197'ye kadar yükseldi.
11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 2,8 milyon civarında test yapılırken, 102 bin 295 kişiye Covid-19 teşhisi kondu, 9 bin 948'i hayatını kaybetti.