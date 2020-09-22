Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/09/2020

22 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul-Avcılar ve Ankara-Çankaya, 39.604 m2 yüz ölçümlü arsaların KDV Hariç 128mn TL (KDV Dahil 151mn TL) bedel üzerinden e-ihale ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsalar için 18.09.2020 tarihinde toplam KDV Hariç 149,9mn TL (KDV Dahil 176,9mn TL) teklif gelmiştir. Söz konusu arsaların nihai satış işlemleri devam etmektedir.
Ziraat Yatırım
Koç Holding (KCHOL, Nötr): Yönetim Kurulu tarafından, Vehbi Koç Vakfı'nın sahibi olduğu 327.598,01 TL nominal değerli Arçelik A.Ş. (ARCLK, Nötr) payının 7.416.819 TL ve 677.947,33 TL nominal değerli Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO, Nötr) payının 59.828.852 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ıslak imzaya gerek kalmadan dijital ortamda banka hesabı açılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeye hazırlanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan 'Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı'na göre, 1 Ocak 2021'den itibaren banka müşterileri şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kaynak: Dünya
ARD Bilişim (ARDYZ): Şirket, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile "Yedekleme Sistemleri İçin İlave Disk Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.958.000 TL + KDV bedelle 21.09.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır.
Ziraat Yatırım