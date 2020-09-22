Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/09/2020

Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ıslak imzaya gerek kalmadan dijital ortamda banka hesabı açılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeye hazırlanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan 'Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı'na göre, 1 Ocak 2021'den itibaren banka müşterileri şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kaynak: Dünya

