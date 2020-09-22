Covid-19 gelişmeleriyle petrol fiyatları sert düştü

Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.



Petrol piyasalarını olumsuz etkileyen gelişmelerden birisi de, Almanya merkezli havacılık şirketi Lufthansa'nın, hava taşımacılığında düşen talep nedeniyle, sekiz A380 ve 10 adet de A340-600 model uçağı çıkartarak filosunu küçülteceğini açıklaması oldu.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada, Covid-19'un neden olduğu krizden çıkışın, ülkelerin virüsün yayılmasını engellemede gösterecekleri başarılara bağlı olduğunu vurguladı.



Bu gelişmelerin etkisiyle, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.96'lık düşüşle 40 doların da altına inerek 39.07 dolara, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.82 düşüşle 41.50 dolara kadar geriledi.

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