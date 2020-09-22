Libya'da petrolü Türkiye çıkaracak!

TSK ORDUYU EĞİTECEK



Yeni Şafak'ın haberine göre uygulamaya konulan program kapsamında TSK, askeri tecrübelerini Libya ordusuna aktaracak. Libya silahlı kuvvetlerinin yeniden oluşturulması, yapılanması, eğitim, teşkilat, lojistik ve muharebe sistemlerinin ülkenin güvenliğini sağlayacak şekilde kurulması kapsamında yoğun faaliyetler yürütülecek. Libya'nın yerel güvenlik unsurları olan aşiret ve kabilelerin silahlı unsurları düzenli bir ordu olarak yapılandırılacak. Libya ordusunun temelini, halen Türkiye'de eğitim gören 192 kara harp okulu öğrencisi ile Libya'da eğitimlerine devam eden diğer unsurlar atacak.