SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Son dakika haberleri… "Altın sert bir düşüş yaşadı. Altın fiyatları sıkışmanın sonuna mı geldi?" sorusunu A Para'da yayına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen yanıtladı.
ONS ALTIN 73 DOLAR GRAM ALTIN 14 TL DÜŞTÜ
Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergiliyor. Hafta başında 1955 dolar seviyesini gören ons altın, dolar endeksindeki güçlenmeyle beraber 1882 dolar seviyesine kadar geri çekildi.
Yurt içinde gram altın fiyatları ise 476 lira seviyesini görmesinin ardından ons tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle 462 lirayı gördü. Gram altındaki düşüşün ons altın kadar sert olmamasının nedeni iç piyasada yükselen dolar kuru etkisinden kaynaklandığı ifade edildi.
Altındaki sert hareketlerin ardından yatırımcılar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularına cevap aramaya ve altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri takip etmeye başladı.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENMEDİK VE ÇOK SERT OLDU"
Altın fiyatları düşüşünün beklenmedik ve çok sert olduğunu ifade eden Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Altın fiyatları için özellikle 1950 seviyesinin üzerinde kapatması gerektiğini ve 2000 dolara yönelmesi gerektiğini aksi taktirde zayıflama sinyalleri olduğunu ifade etmiştik" dedi.
"ONS ALTINDA 1917-1920 DOLAR BANDI KIRILDI"
Dolar endeksindeki ani yükselişin bütün emtialar için sert satışa neden olduğunu bildiren Ergezen, "Altın fiyatlarında da bunun etkisini gördük. Açıkçası altın fiyatları için 1917-1920 bandının kırıldığını artık söyleyebiliriz. Bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edecektir" dedi.
"1792 DOLAR SEVİYESİNE KADAR SATIŞLAR SÜREBİLİR"
Bu noktada bir önceki alt bant olan 1792 dolar seviyesine kadar satışların devam etme ihtimali olduğunun altını çizen Ergezen, "Yukarıda yükselen kanal desteği de var. Yaklaşık 1870 dolar seviyelerine kadar geldi bu seviye. Buralara kadar da bir gevşeme olabilir ama şu anda artık 1917-1920 dolar bandının kırıldığını söylüyorum" dedi.
"DOLAR ENDEKSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN TOPARLANMAYI ENGELLİYOR"
Altın fiyatları için 1917-1920 dolar bandının üstüne geçilmesi için fiziki alımlara ihtiyaç olduğunu belirten uzman isim, "Dolar endeksinin yukarı seyrinin devam etmesi açıkçası altın fiyatları için toparlanmanın da gerçekleşmesini engelliyor" dedi.
"DOLAR ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞ EMTİALARDA SATIŞ BASKISINA NEDEN OLUYOR"
Uzman isim sözlerini devam ederek, "Geçtiğimiz hafta da işaret etmiştik zaten dolar endeksi emtialar üzerinde baskı kuruyordu. Petrol üzerinde de baskısı vardı. Dolar endeksi yukarı hareketine devam ettikçe emtialardaki satış baskısı bir süre daha devam edecek diye düşünüyorum" dedi.
İşte Ergezen'in A Para'daki yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesi:
Altında kritik destek kırıldı! Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?