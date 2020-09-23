Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Doğal gaz fiyatları düşecek mi?

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlıyarak, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili "Herhangi bir ortak çalışmayı planlamıyoruz" dedi. Dönmez, "İthal ettiğimiz gaza göre çok daya uyguna mal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZ FİYATLARI DÜŞECEK

Bakan Dönmez, keşifle birlikte gaz fiyatlarının düşeceğini belirtti. Dönmez, Doğu Akdeniz'de şu an 8. sondajın yapıldığını söyleyerek, "Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulunduğu an açıklarız, emin olmamız lazım" dedi.