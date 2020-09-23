Haberler Haberler Haberleri Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Doğal gaz fiyatları düşecek mi?

| ve Tabii Kaynaklar Bakanı duyurdu: fiyatları düşecek mi?

haberi: ve Tabii Kaynaklar Bakanı , AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez 'deki gaz keşfiyle ilgili "Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:15 Son Güncelleme: 23.9.2020 11:42 ABONE OL
Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Doğal gaz fiyatları düşecek mi?

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlıyarak, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili "Herhangi bir ortak çalışmayı planlamıyoruz" dedi. Dönmez, "İthal ettiğimiz gaza göre çok daya uyguna mal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZ FİYATLARI DÜŞECEK

Bakan Dönmez, keşifle birlikte gaz fiyatlarının düşeceğini belirtti. Dönmez, Doğu Akdeniz'de şu an 8. sondajın yapıldığını söyleyerek, "Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulunduğu an açıklarız, emin olmamız lazım" dedi.

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Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Doğal gaz fiyatları düşecek mi?
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