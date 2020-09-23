Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

HABERİ! fiyatlarında sert düşüş! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: düşecek mi yükselecek mi?

haberleri... tarafında 2075 dolar, gram tarafında ise 488 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördükten sonra gevşeme hareketi sergiledi. Özellikle sonbahar aylarına gelinmesiyle, ABD Başkanlık seçimleri, aşı beklentisi ve artan vaka sayılarının etkisiyle kararsız görüntü sergileyen fiyatları, Eylül ayında düşüş gösteriyor. Son olarak fiyatları hafta başında 73 dolar birden değer kaybederek sert düşüş gösterdi. İç piyasada fiyatları ise 14 lira birden düştü. Yatırımcılar, altın fiyatları için son dakika gelişmelerini takip ederek, "", "", "Bu fiyatlardan " sorularına yanıt ararken, Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da altın fiyatları için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 07:20 Son Güncelleme: 23.9.2020 07:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

haberleri… " sert bir düşüş yaşadı. sıkışmanın sonuna mı geldi?" sorusunu A Para'da yayına katılan Uzmanı Zafer Ergezen yanıtladı.

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ONS ALTIN 73 DOLAR GRAM ALTIN 14 TL DÜŞTÜ

son günlerde sert düşüş hareketi sergiliyor. Hafta başında 1955 dolar seviyesini gören , dolar endeksindeki güçlenmeyle beraber 1882 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Yurt içinde fiyatları ise 476 lira seviyesini görmesinin ardından tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle 462 lirayı gördü. Gram altındaki düşüşün ons kadar sert olmamasının nedeni iç piyasada yükselen dolar kuru etkisinden kaynaklandığı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altındaki sert hareketlerin ardından yatırımcılar, "", "" sorularına cevap aramaya ve konusunda gelişmeleri takip etmeye başladı.

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENMEDİK VE ÇOK SERT OLDU"

düşüşünün beklenmedik ve çok sert olduğunu ifade eden Uzmanı Zafer Ergezen, " fiyatları için özellikle 1950 seviyesinin üzerinde kapatması gerektiğini ve 2000 dolara yönelmesi gerektiğini aksi taktirde zayıflama sinyalleri olduğunu ifade etmiştik" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"ONS ALTINDA 1917-1920 DOLAR BANDI KIRILDI"

Dolar endeksindeki ani yükselişin bütün emtialar için sert satışa neden olduğunu bildiren Ergezen, " fiyatlarında da bunun etkisini gördük. Açıkçası için 1917-1920 bandının kırıldığını artık söyleyebiliriz. Bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edecektir" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"1792 DOLAR SEVİYESİNE KADAR SATIŞLAR SÜREBİLİR"

Bu noktada bir önceki alt bant olan 1792 dolar seviyesine kadar satışların devam etme ihtimali olduğunun altını çizen Ergezen, "Yukarıda yükselen kanal desteği de var. Yaklaşık 1870 dolar seviyelerine kadar geldi bu seviye. Buralara kadar da bir gevşeme olabilir ama şu anda artık 1917-1920 dolar bandının kırıldığını söylüyorum" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"DOLAR ENDEKSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN TOPARLANMAYI ENGELLİYOR"

için 1917-1920 dolar bandının üstüne geçilmesi için fiziki alımlara ihtiyaç olduğunu belirten uzman isim, "Dolar endeksinin yukarı seyrinin devam etmesi açıkçası fiyatları için toparlanmanın da gerçekleşmesini engelliyor" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"DOLAR ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞ EMTİALARDA SATIŞ BASKISINA NEDEN OLUYOR"

Uzman isim sözlerini devam ederek, "Geçtiğimiz hafta da işaret etmiştik zaten dolar endeksi emtialar üzerinde baskı kuruyordu. Petrol üzerinde de baskısı vardı. Dolar endeksi yukarı hareketine devam ettikçe emtialardaki satış baskısı bir süre daha devam edecek diye düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

İşte Ergezen'in A Para'daki yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesi:

Altında kritik destek kırıldı! Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

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SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
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