SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"1792 DOLAR SEVİYESİNE KADAR SATIŞLAR SÜREBİLİR"

Bu noktada bir önceki alt bant olan 1792 dolar seviyesine kadar satışların devam etme ihtimali olduğunun altını çizen Ergezen, "Yukarıda yükselen kanal desteği de var. Yaklaşık 1870 dolar seviyelerine kadar geldi bu seviye. Buralara kadar da bir gevşeme olabilir ama şu anda artık 1917-1920 dolar bandının kırıldığını söylüyorum" dedi.