Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi | Benzinin ardından motorinde de indirim geldi

haberi | Benzinin ardından motorinde de indirim geldi

haberi: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,96 lira olacak. Benzinin litre fiyatında dün de 19 kuruş indirime gidilmişti.

AA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 16:22 Son Güncelleme: 23.9.2020 16:28 ABONE OL
Son dakika haberi | Benzinin ardından motorinde de indirim geldi

Son dakika haberi: Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,96 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika haberi: Benzin fiyatlarında indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Benzinin ardından motorinde de indirim geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA