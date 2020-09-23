Uzman isim ‘Türk hisse senetleri açısından iyi değerlendirilecektir’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi?

"ORADA ÇOK SERT BİR SATIŞ OLMADIKÇA BİZİM YÜKSELİŞİMİZ ÇOK FAZLA ENGELLENEMEZ"

Küresel taraftaki gelişmelerin Borsa İstanbul'u etkilediğini ifade eden Altan, "Orada çok sert bir satış olmadıkça bizim yükselişimiz çok fazla engellenemez diye düşünüyorum. Ama tabi Kasım ayında ABD'de bir seçim var. Seçim öncesi piyasalarda bir oynaklık artışı muhtemel. Eylül ayındaki düzeltmenin bir tepkisi olacaktır bu bir iki hafta. Bu süreci Türk hisse senetleri açısından iyi değerlendirilecektir diye düşünüyorum" dedi.