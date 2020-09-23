Uzman isim ‘Türk hisse senetleri açısından iyi değerlendirilecektir’ diyerek duyurdu: Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi?

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın, son bir ayda Türk hisse senetlerinin küresel piyasalardan bir miktar pozitif ayrıştığını ifade ederek, "Burada ana etki özellikle ABD'deki sektörel fiyatların çok ciddi boyutlara ulaşması ve salgından çıkış sonrası toparlanma fiyatlanmasının diğer ülkelerde daha sert şekilde fiyatlanması" dedi.
"BÜTÜN ÜLKE PİYASALARINDA BİR DENGELENME SÜRECİ GÖRÜYORUZ"
Aydın, Özellikle Doğu Akdeniz gelişmelerinde diğer ülkelerin ve AB'nin diplomatik tarafa yaklaşarak ılımlı hale gelmesinin fiyatlamalarda etkisi olduğunu ifade ederek, "Eylül ayı ABD hisseleri için iyi geçmedi. O tarafta bir düzeltme görüldü özellikle teknoloji hisselerinde. Buna bağlı olarak bütün ülke piyasalarında bir dengelenme süreci görüyoruz" dedi.
"BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Uzman isim, kısa vadede Borsa İstanbul'da Türk hisse senetleri açısından kısa vade biraz daha iyimserliğin olması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalması ve üçüncü çeyrek büyüme beklentilerinin fiyatlamalara yansıması açısından Borsa İstanbul'da yükseliş devam edebilir" dedi.
"ORADA ÇOK SERT BİR SATIŞ OLMADIKÇA BİZİM YÜKSELİŞİMİZ ÇOK FAZLA ENGELLENEMEZ"
Küresel taraftaki gelişmelerin Borsa İstanbul'u etkilediğini ifade eden Altan, "Orada çok sert bir satış olmadıkça bizim yükselişimiz çok fazla engellenemez diye düşünüyorum. Ama tabi Kasım ayında ABD'de bir seçim var. Seçim öncesi piyasalarda bir oynaklık artışı muhtemel. Eylül ayındaki düzeltmenin bir tepkisi olacaktır bu bir iki hafta. Bu süreci Türk hisse senetleri açısından iyi değerlendirilecektir diye düşünüyorum" dedi.
İşte Aydın'ın A Para'daki Borsa İstanbul hakkındaki o açıklamaları:
Altan Aydın: Borsada yükseliş devam edebilir