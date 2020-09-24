Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/09/2020

Petkim (PETKM, Nötr): Şirket, son günlerde basında çıkan şüpheli transfer iddiaları hakkındaki bazı haberler ve yatırımcılardan gelen sorular üzerine şu açıklamayı yapmıştır: "Habere konu olan, Şirketimiz ile Petrokim Trading Ltd arasındaki para transferleri tamamen petrokimya ürünlerinin ticareti ile ilgili olup olağan ticari ilişkiler kapsamındadır ve bütün ilgili kanunlara uyum çerçevesinde yapılmıştır. Şirketimiz, uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler veya kurumlar ile herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Bugüne kadar ticari faaliyetlerimiz nedeniyle herhangi bir yaptırım ya da kısıtlama uygulaması da mevcut değildir. Diğer yandan Petrokim Trading Ltd. SOCAR grubu portföyünden 2018 yılında ayrılmış olup, halen SOCAR grubu ile herhangi bir sahiplik ilişkisi bulunmamaktadır."

Ziraat Yatırım