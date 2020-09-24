Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/09/2020

24 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Hektaş (HEKTS, Nötr): JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla 'AA (Trk)' ve 'A-1+ (Trk)' olarak, notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak teyit edilmiştir. Şirketin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
Ziraat Yatırım
Petkim (PETKM, Nötr): Şirket, son günlerde basında çıkan şüpheli transfer iddiaları hakkındaki bazı haberler ve yatırımcılardan gelen sorular üzerine şu açıklamayı yapmıştır: "Habere konu olan, Şirketimiz ile Petrokim Trading Ltd arasındaki para transferleri tamamen petrokimya ürünlerinin ticareti ile ilgili olup olağan ticari ilişkiler kapsamındadır ve bütün ilgili kanunlara uyum çerçevesinde yapılmıştır. Şirketimiz, uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler veya kurumlar ile herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Bugüne kadar ticari faaliyetlerimiz nedeniyle herhangi bir yaptırım ya da kısıtlama uygulaması da mevcut değildir. Diğer yandan Petrokim Trading Ltd. SOCAR grubu portföyünden 2018 yılında ayrılmış olup, halen SOCAR grubu ile herhangi bir sahiplik ilişkisi bulunmamaktadır."
Ziraat Yatırım
Şişe Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi (SISE, ANACM, TRKCM, DENCM, SODA, Nötr): Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin ayrılma hakkı kullanım süreleri 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.
Ziraat Yatırım
Ek Gümrük Vergileri: Pandemi nedeniyle 17 Nisan 2020, 20 Nisan 2020, 11 Mayıs 2020, 19 Mayıs 2020 ve 27 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yürürlüğe konulan ve bazı ürünlere ek ithalat vergisi getiren kararın yürürlüğü yılsonuna kadar uzatıldığı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, birçok ürün ithalatı için getirilen ek verginin son tarihi 30 Eylül 2020'den 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldı.
Ziraat Yatırım
Say Reklamcılık (SAYAS): Şirketin Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından imalatçı olarak onaylandığı ve 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin olarak 1,4mn EUR tutarında bir teklifinin kabul edildiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Titan Wind Energy tarafından 18 kuleye denk gelen 2,2mn EUR tutarındaki ek teklif de kabul edildiği açıklanmıştır. Böylelikle kabul edilen tekliflerin toplam tutarı 3,6mn EUR'ya çıkmıştır.
Ziraat Yatırım
TSKB GYO (TSGYO): Koronavirüs salgını kapsamında Şirket portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde faaliyet gösteren kiracıların desteklenmesini teminen Eylül - Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde; ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları dikkate alınmak suretiyle asgari kira bedeli indirimi yapılıp yapılmaması ve yapılabilecek indirim oranlarının belirlenmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.
Ziraat Yatırım