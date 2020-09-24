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Başkan Yardımcısı Quarles: Ekonominin hala daha fazla desteğe ihtiyacı var

Başkan Yardımcısı , tüketici harcamalarının  öncülüğünde ekonomisinde bir toparlanma yaşandığına işaret  ekmekle birlikte, riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü olmaya devam  ettiğini ve ekonominin hala daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 08:58 Son Güncelleme: 24.9.2020 09:09 ABONE OL
Fed Başkan Yardımcısı Quarles: Ekonominin hala daha fazla desteğe ihtiyacı var

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, tüketici harcamalarının öncülüğünde ABD ekonomisinde bir toparlanma yaşandığına işaret ekmekle birlikte, riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü olmaya devam ettiğini ve ekonominin hala daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İyimser tahminler bile ABD ekonomisinin yaşanan şoktan tam olarak toparlanmasının uzun bir zaman alacağına işaret etseler de, güçlü bir toparlanmanın başladığını görüyoruz" diye konuşan Quarles, "Ek parasal destekleme sağlayacak, bu toparlanmanın hızını çabuklaştırabilececeğimizi umuyorum" dedi. Quarles, ABD'de tüketici harcamalarında güçlü ivme gördüğünü, ancak istihdamda büyümenin büyük olasılıkla yavaş olacağını ve işletme harcamalarını hala belirsiz olduklarını da vurguladı.

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Fed Başkan Yardımcısı Quarles: Ekonominin hala daha fazla desteğe ihtiyacı var
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