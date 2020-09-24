Fed Başkan Yardımcısı Quarles: Ekonominin hala daha fazla desteğe ihtiyacı var

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, tüketici harcamalarının öncülüğünde ABD ekonomisinde bir toparlanma yaşandığına işaret ekmekle birlikte, riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü olmaya devam ettiğini ve ekonominin hala daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İyimser tahminler bile ABD ekonomisinin yaşanan şoktan tam olarak toparlanmasının uzun bir zaman alacağına işaret etseler de, güçlü bir toparlanmanın başladığını görüyoruz" diye konuşan Quarles, "Ek parasal destekleme sağlayacak, bu toparlanmanın hızını çabuklaştırabilececeğimizi umuyorum" dedi. Quarles, ABD'de tüketici harcamalarında güçlü ivme gördüğünü, ancak istihdamda büyümenin büyük olasılıkla yavaş olacağını ve işletme harcamalarını hala belirsiz olduklarını da vurguladı.

Fed ihtiyaç olduğu sürece destek verecek

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