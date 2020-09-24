SON DAKİKA! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü!

Son dakika haberi... Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti. Merkez'in bu kararı sonrası, 7.70 lira düzeyinde seyreden dolar kuru 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi...

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyordu. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin aksine politika faizini 200 baz puan artırması, son günlerde yükseliş eğilimi gösteren dövize yaramadı. Kararla birlikte 7.70 lira düzeyinde seyreden dolar kuru 7.55'e kadar sert bir geri çekilme yaşadı. Euro ise 8.98 lira düzeyinden 8.80 lira seviyesine düştü.

Son günlerde ons altındaki sert kayıplardan etkilenerek zaten düşüş eğilimi gösteren gram altın ise doların düşmesiyle 460 lira seviyesinden 451 liraya kadar hızlı bir geri çekilme yaşadı.

Borsa İstanbul ise, faiz kararıyla birlikte bankacılık hisselerindeki hızlı alımların etkisiyle 1102 puandan 1116 puana doğru hızla bir yükseliş yaşadı.

SON DAKİKA! Faiz kararı açıklandı: Piyasalara yön verecek kararı Merkez Bankası duyurdu!