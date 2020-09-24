Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi

Piyasalar için haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıydı. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde görüş bildirdi. Uzmanlar Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya fonlama maliyetleri üzerinden devam edeceğini öngördü.
SÜRPRİZ FAİZ ARTIRIM KARARI GELDİ
Merkez Bankası 20 Ağustos'taki PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı. Merkez, Eylül ayı toplantısında ise piyasa beklentisinin aksine sürpriz bir karar alarak, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e çekti.
KARAR SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin aksine politika faizini 200 baz puan artırması, son günlerde yükseliş eğilimi gösteren dövize yaramadı. Kararla birlikte 7.70 lira düzeyinde seyreden dolar kuru 7.55'e kadar sert bir geri çekilme yaşarken, euro ise 8.98 lira düzeyinden 8.80 lira seviyesine düştü.
DOLAR KURUNDAKİ GERİ ÇEKİLME GRAM ALTINDA DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI
Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergiliyor. Hafta başında 1955 dolar seviyesini gören ons altın, dünyada dolar endeksindeki güçlenmeyle beraber 1848 dolar seviyesine kadar geri çekildi.
Haftanın ilk işlem gününde 476 lirayı görmesinin ardından son günlerde altının onsundaki sert kayıplardan etkilenerek zaten düşüş eğilimi gösteren gram altın ise dolar kurunun düşmesiyle 460 lira seviyesinden 451 liraya kadar hızlı bir geri çekilme yaşadı.
BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ BANKA HİSSELERİYLE İVMELENDİ
Borsa İstanbul ise, faiz kararıyla birlikte bankacılık hisselerindeki hızlı alımların etkisiyle 1102 puandan 1116 puanı aştı. Borsa İstanbul'un pandemi döneminde suskun kalan lokomotif sektörü bankacılık endeksinde kazanç yüzde 4.5'lara yaklaştı.