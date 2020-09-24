Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi

DOLAR KURUNDAKİ GERİ ÇEKİLME GRAM ALTINDA DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergiliyor. Hafta başında 1955 dolar seviyesini gören ons altın, dünyada dolar endeksindeki güçlenmeyle beraber 1848 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Haftanın ilk işlem gününde 476 lirayı görmesinin ardından son günlerde altının onsundaki sert kayıplardan etkilenerek zaten düşüş eğilimi gösteren gram altın ise dolar kurunun düşmesiyle 460 lira seviyesinden 451 liraya kadar hızlı bir geri çekilme yaşadı.