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Sürpriz ‘’ piyasaları hareketlendirdi! sert düştü banka hisseleriyle ivmelendi

, sürpriz bir kararla ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti. Merkez'in bu kararı sonrası, 7.70 lira düzeyinde seyreden 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi. Buna paralel , 8.98 lira seviyesinden 8.80’e, ise, 460 liralardan 451 lira seviyesine kadar hızlı bir geri çekilme yaşadı. sonrası ’da yükseliş hızlanırken, yükselişin uzun yıllar endeksin lokomotifliğini üstlenmiş ve pandemi döneminde suskun kalan hisselerindeki alımların öncülüğünde olması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 24.9.2020 16:10 Son Güncelleme: 24.9.2020 16:23 ABONE OL
Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi

Piyasalar için haftanın en önemli gündem maddesi 'nın Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıydı. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde görüş bildirdi. Uzmanlar Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya fonlama maliyetleri üzerinden devam edeceğini öngördü.

Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi

SÜRPRİZ FAİZ ARTIRIM KARARI GELDİ

20 Ağustos'taki PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı. Merkez, Eylül ayı toplantısında ise piyasa beklentisinin aksine sürpriz bir karar alarak, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e çekti.

Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi

KARAR SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ

'nın piyasa beklentisinin aksine politika faizini 200 baz puan artırması, son günlerde yükseliş eğilimi gösteren dövize yaramadı. Kararla birlikte 7.70 lira düzeyinde seyreden 7.55'e kadar sert bir geri çekilme yaşarken, ise 8.98 lira düzeyinden 8.80 lira seviyesine düştü.

Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi

DOLAR KURUNDAKİ GERİ ÇEKİLME GRAM ALTINDA DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

son günlerde sert düşüş hareketi sergiliyor. Hafta başında 1955 seviyesini gören ons , dünyada dolar endeksindeki güçlenmeyle beraber 1848 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Haftanın ilk işlem gününde 476 lirayı görmesinin ardından son günlerde altının onsundaki sert kayıplardan etkilenerek zaten düşüş eğilimi gösteren ise dolar kurunun düşmesiyle 460 lira seviyesinden 451 liraya kadar hızlı bir geri çekilme yaşadı.

Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ BANKA HİSSELERİYLE İVMELENDİ

ise, kararıyla birlikte hisselerindeki hızlı alımların etkisiyle 1102 puandan 1116 puanı aştı. İstanbul'un pandemi döneminde suskun kalan lokomotif sektörü bankacılık endeksinde kazanç yüzde 4.5'lara yaklaştı.

Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi

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Sürpriz ‘Faiz kararı’ piyasaları hareketlendirdi! Dolar sert düştü Borsa İstanbul banka hisseleriyle ivmelendi
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