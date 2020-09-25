Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/09/2020

Demir Çelik: Worldsteel'in 64 ülkenin verisine dayanan dünya ham çelik üretimi, ağustos ayında bir önceki yıla göre %0,6 artarak 156,2mn ton oldu. (Bu ayın rakamlarının çoğu tahmindir ve gelecek ayın üretim güncellemesiyle revize edilebilir.) Çin, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %8,4 artışla 94,8mn ton ham çelik üretti. Hindistan, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %4,4 düşüşle 8,5mn, Japonya ise Ağustos 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre %20,6 düşüşle 6,4mn ton ham çelik üretti. Güney Kore'nin Ağustos 2020 çelik üretimi, %1,8 düşüşle 5,8mn ton oldu. Almanya, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %13,4 düşüşle 2,8mn ton ham çelik üretti. İtalya, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %9,7 artışla 0,9mn ton ham çelik üretirken Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos 2020'de, Ağustos 2019'a göre %24,4 düşüşle 5,6mn ton ham çelik üretti. Ağustos 2020'de Türkiye'nin ham çelik üretimi ise Ağustos 2019'a göre %22,9 artışla 3,2mn ton oldu.

