Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/09/2020

25 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka tarafından 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 207 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1,5 milyar Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Banka tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.
Ziraat Yatırım
Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): İştiraki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında 2 aracı kurum yetkilendirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Sasa Polyester (SASA, Nötr): Yatırım bedeli yaklaşık 935mn USD ve 1,5mn ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştirilecek PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; şirket ile Wood Amec Foster Wheeler Iberica S.L.U. arasında PTA Prosesi Yardımcı İşletmeler ve Altyapı Dizayn Çalışmaları ve Müşavirlik Hizmetleri anlaşması, CTCI Corporation-Taiwan arasında ise Mühendislik Hizmetleri anlaşması imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Şirketin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Migros (MGROS, Nötr): Kazakistan'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığı Ramstore Kazakhstan LLC 1.Yarı yıl 2020 dönemi itibarıyla Şirketin konsolide satışlarının yaklaşık %0,8'ini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklık, Kazakistan'da, alışveriş merkezi işletmeciliği ve ayrıca perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet göstermektedir. Şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Kazakistan'ın perakende operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Kazakistan'da faaliyet gösteren 1 mağazanın devri ve 6 mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu mağazalarımızın olası devir işlemleri, ilgili ülkedeki Rekabet Kurulu'nun onayına tabidir. Ramstore Kazakistan bu ülkedeki yatırımların değerlemesinin büyük bölümünü oluşturan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Koronavirüs salgını nedeniyle Irak ile karşılıklı olarak bir süredir gerçekleştirilemeyen uçuşların yarından itibaren yeniden başlayacağı belirtildi. Reuters'ın THY yetkilisinden aldığı bilgiye göre, sivil havacılık otoritesinden gerekli onayları alan THY Bağdat'a haftada dört, Erbil'e ise üç gün olmak üzere Irak'a haftada yedi gün uçuş gerçekleştirecek. Irak'a uçuşlar koronavirüs salgını nedeniyle önce 1 Eylül'e kadar askıya alınmış, daha sonra bu sürenin 1 Ekim'e kadar uzatıldığı duyurulmuştu. (Kaynak: Reuters)
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, kar payı dağıtım önerisini Şirket Olağan Genel Kurul'una sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen kar payı dağıtım tarihi 30.11.2020'dir. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %2,4'dür.
Ziraat Yatırım
Demir Çelik: Worldsteel'in 64 ülkenin verisine dayanan dünya ham çelik üretimi, ağustos ayında bir önceki yıla göre %0,6 artarak 156,2mn ton oldu. (Bu ayın rakamlarının çoğu tahmindir ve gelecek ayın üretim güncellemesiyle revize edilebilir.) Çin, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %8,4 artışla 94,8mn ton ham çelik üretti. Hindistan, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %4,4 düşüşle 8,5mn, Japonya ise Ağustos 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre %20,6 düşüşle 6,4mn ton ham çelik üretti. Güney Kore'nin Ağustos 2020 çelik üretimi, %1,8 düşüşle 5,8mn ton oldu. Almanya, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %13,4 düşüşle 2,8mn ton ham çelik üretti. İtalya, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %9,7 artışla 0,9mn ton ham çelik üretirken Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos 2020'de, Ağustos 2019'a göre %24,4 düşüşle 5,6mn ton ham çelik üretti. Ağustos 2020'de Türkiye'nin ham çelik üretimi ise Ağustos 2019'a göre %22,9 artışla 3,2mn ton oldu.