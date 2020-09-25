A Para'da yayına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ihracat beklentileri ile ilgili soruları yanıtladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Eylül'de ihracatta en yüksek artışı gerçekleştireceğiz



Normalleşme ile birlikte ihracatın tekrar artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Eylül ayı nasıl geçiyor? Eylül'de ihracat nasıl gelir?

"EYLÜL'DE İHRACATTA EN YÜKSEK ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İyi gelecek. Ama buraya bakarken sadece pandemi dönemi değil esasında dünya 2019'da bir korumacılık ile başladı. 2019'da dünyadaki ihracat hacmi yüzde 3.6 daraldı. Ama Türkiye yüzde 2.1 artışla dünyada ihracat artışı gerçekleştiren 6 ülkeden birisi oldu. Biz bu performansımızı bütün korumacılık önlemlerine rağmen 2019'da sağladık. Evet 2020'de pandemi ile beraber mutlaka en kötüsü nisan ayında olmak üzere ihracatımız etkilendi ve göreceli olarak her ay biraz daha artarak devam etti. İnşallah en yüksek artışımızı da bu ay gerçekleştireceğiz. Hedefimiz ihracatımızı artırarak devam ettirmek. İş dünyamızla ihracatcımızla proaktif olarak çalışıyoruz.

Bütün destek mekanizmalarımızla beraber ihtiyaca yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyonunda geliştirerek devam ediyoruz. Mayıs ayındaki dijital ortamda ihracat destekleri ile bizim sanal ticaret ve yetkilerini sanal fuarları e-ticaret sitelerine üyeliklerini de destek altına aldık firmalarımızın. Bu anlamda 3800'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdik. 4 tane sanal fuar düzenledik. Dolayısıyla bu adımlarımıza ihtiyaca göre yenileyerek yenilerini ekleyerek devam ediyoruz.

Yıl sonuna artık çok az bir süre kaldı. Bundan sonraki süreçte yıl sonuna doğru ihracatta neler bekliyoruz?

"10 MİLYON SATIR VERİYİ ANALİZ EDİYORUZ"

Bizim ihracatımızın yaklaşık %48'i Avrupa Birliği ülkelerine. İkinci çeyrekte Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 14.1 küçüldü. Yani bizim ihracatımızı değerlendirirken bu sadece Türkiye'nin performansı değil bir de ticaret ortağımız olan ülkelerin Covid-19 sürecindeki tepkileri insanların tüketim alışkanlıkları değişiyor. Bizde bu doğrultuda ihracatı tabana yaymak üzere yeni pazarlar yeni hedef pazarlara ulaşmak üzere ciddi çalışmalarımız var. Bunların en son örneğini de 28 Ağustos'ta Kolay İhracat Platformu'nu açtık ve potansiyel ihracatçımızın bizim esas hedefimiz o 90 bin ihracatçımız var. Ama 3 milyonda kobimiz var. Biz ihracatçı olmayan kobilerimizi de ihracat ailesine dahil etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu yaptığımız çalışmayla da dünyadaki Birleşmiş Milletler'deki Dünya Ticaret Örgütü'ndeki bir çok veriyi Bakanlığımızın verileri ile beraber firmalarımızın hizmetine sunduk.

Bu akıllı ihracat robotu ve makine öğrenmesi gibi teknikler kullanarak biz bu çalışmalarımızı 10 milyon satır veriyi iyi analiz ederek yapıyoruz. Yani ürün bazında bir firmamız bu ürünü nereye satabilirim dediği zaman ona tercihleri doğrultusunda da hangi ülkelere satabileceği o ülkelerdeki pazar koşulları bizim o ülkelerdeki ticaret müşavirlerimizin de o ülkeyle ilgili paylaşmış olduğu verilerle beraber o ülkedeki gümrük oranları o ülkedeki rakiplerinin durumları gibi bilgileri paylaşıyoruz. Yıl sonunda inşallah o ülkedeki ithalatçı bilgilerini de firmalarımıza paylaşıyor olacağız" dedi.

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