Karadeniz ve Akdeniz için çarpıcı açıklama: Sadece petrol ve doğal gaz yok!

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bir başlangıç olduğunu ve bunun devamının geleceğini kaydeden Maden, "Yapılan bu keşif 320 milyar metreküp olsa dahi bir başlangıç olarak ben görüyorum. Bu Türkiye'nin dışa bağımlılığını kurtarmaz ama bir başlangıç noktasıdır, dışa bağımlılığı azaltabilir. Yeni yapacağımız keşiflerle dışa bağlılığı çok çok daha azaltabiliriz. Bunun yanında yine Karadeniz'de hem Doğu Karadeniz baseninde hem Batı Karadeniz baseninde yeni gaz keşifleri yapılacağından ümitliyim" dedi.