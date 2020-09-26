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ve için çarpıcı açıklama: Sadece ve yok!

'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından deniz altındaki potansiyel kaynaklarını yorumlayan uzmanlar hem hem de Karadeniz'de sadece doğalgaz ve değil farklı enerji kaynaklarına da ulaşılabileceğini işaret ediyor. Tuna1 sahasındaki keşfin bir başlangıç olduğunu da vurgulayan uzmanlar yeni sahaların bulunabileceğinin de altını çiziyor.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 12:33 Son Güncelleme: 26.9.2020 12:45 ABONE OL
Karadeniz ve Akdeniz için çarpıcı açıklama: Sadece petrol ve doğal gaz yok!

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. , hem Doğu hem de 'de yeni sahalar bulunabileceğini, buraların sadece doğalgaz ve değil farklı kaynaklarına da gebe olduğunu söyledi.

Karadeniz ve Akdeniz için çarpıcı açıklama: Sadece petrol ve doğal gaz yok!

'nin 'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bir başlangıç olduğunu ve bunun devamının geleceğini kaydeden Maden, "Yapılan bu keşif 320 milyar metreküp olsa dahi bir başlangıç olarak ben görüyorum. Bu Türkiye'nin dışa bağımlılığını kurtarmaz ama bir başlangıç noktasıdır, dışa bağımlılığı azaltabilir. Yeni yapacağımız keşiflerle dışa bağlılığı çok çok daha azaltabiliriz. Bunun yanında yine Karadeniz'de hem Doğu Karadeniz baseninde hem Batı Karadeniz baseninde yeni gaz keşifleri yapılacağından ümitliyim" dedi.

Karadeniz ve Akdeniz için çarpıcı açıklama: Sadece petrol ve doğal gaz yok!

"FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI VAR"

'de hidrokarbon yanında farklı kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanları olduğunu vurgulayan Maden, "Bunlar için ve potansiyel rezerv olarak görülüyor. Gelecekteki enerji kaynakları açısından da bir kaynak noktası. Biz şuanda sadece ve doğalgaz üzerinde yoğunlaştık ama ileride farklı enerji kaynakları açısından da Doğu Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi bunlara gebe durumundadır. Buraların üretim noktası olabilecek verimli bir saha olacağını bir yer bilimci olarak düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Karadeniz ve Akdeniz için çarpıcı açıklama: Sadece petrol ve doğal gaz yok!

"TUNA-1 ALANINDA BULUNAN GAZ DAHA BAŞLANGIÇ"

'nin son dönemde sismik ve sondaj gemileriyle ilk keşiflerini yapmaya başladığını aktaran Maden, "Bunların ilk semerelerini aldık ülke olarak. İlk önemli keşfimizi yaptık. Bulunan doğalgaz belki dışarı bağımlılığımızı hemen bitirmeyecek ama bir başlangıç noktasıdır. Oradan gazı almamız belli bir süreç alacak ama dışarıya vereceğimiz döviz rezervini biz kendi imkanlarımız için kullanacağız" diye konuştu.

Karadeniz ve Akdeniz için çarpıcı açıklama: Sadece petrol ve doğal gaz yok!

"YENİ SAHALAR BULUNABİLİR"

Tuna-1 bölgesinin yakınlarında yeni rezerv bulunabileceğine dair bir soruyu cevaplandıran Maden, "Sadece deniz araştırmaları, sondaj ve sismik araştırmalar yok. Ayrıca uzaydan da çekilen fotoğraflarla hem 'in hem 'in hem de Ege denizinin verileri toplanıyor farklı firmaları tarafından. Gelecekte bunları ilgili daha iyi sonuç sondaj noktası önerebilecekler. Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de yeni sahalar bulunacağından ümitliyim" ifadelerini kullandı.

Karadeniz ve Akdeniz için çarpıcı açıklama: Sadece petrol ve doğal gaz yok!

ÇAYELİ AÇIKLARINDA PETROL İDDİASI

Prof. Dr. , Rize'nin Çayeli açıklarından denizden sızıntısı olduğunu da iddia ederek "En bariz örnek vermek gerekirse Rize'nin Çayeli açıklarında denizden petrol sızıntısı oluyor. Bu petrol yer altındaki bir rezervuardan sızmaktadır. Bunun muhtemel rezervuar alanını bulup onu da çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Karadeniz ve Akdeniz için çarpıcı açıklama: Sadece petrol ve doğal gaz yok!
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