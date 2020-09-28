Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/09/2020

28 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Coca Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Negatif): Şirket Yönetim Kurulu'nca 10.09.2020 tarihinde alınan karar ile tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere kâr dağıtım önerisi yapılmasını teminen Genel Kurul'un 05.10.2020 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılması ve Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde belirtilen kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süresinin üç ay uzatılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar sebebiyle Şirket tarafından kâr dağıtımı yapılamayacağı, Genel Kurulca kâr dağıtımı yapılması yönünde karar da alınamayacağından, ve ayrıca pandemi koşulları da değerlendirildiğinde, 05.10.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, 42 adet konut ve 18 adet ticari üniteden oluşan toplam 60 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 24.09.2020 tarihinde alınmıştır.
Diğer yandan, Şirket portföyünde yer alan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 20.10.2020 Salı günü yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Şirket'in portföyündeki Göktürk arsası üzerinde geliştirilmekte olan "Özak Göktürk" projesinde satışlar başlamıştır.
Ziraat Yatırım
Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif): Şişe Cam'ın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren MSCI Global Standard Endeksi'ne dahil edileceği bildirildi.
Ziraat Yatırım
Tekfen Holding (TKFEN, Nötr): 1 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen 3. taksit ödemesinin (Brüt: 0,1921133TL), 18.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımı sınırlamasının 3 ay uzatılması çerçevesinde, 5 Ocak 2021 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Turkcell'in kontrol hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devri için gereken tüm izinler alındı. Hisse devrinin Ekim ayında yapılacak Turkcell genel kurul toplantısının ardından gerçekleşmesi planlanıyor. TVF, Türkiye tarihinin en karmaşık ve ihtilaflı ortaklık sorunlarından birini Haziran ayında çözerek Turkcell'in yönetim kontrolünü almıştı. Bu kapsamda Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı Letterone, İsveçli telekom operatörü Telia ve Çukurova Holding aralarındaki hukuki ihtilaftan vazgeçmiş ve TVF yatırımcıların ellerindeki payları almak için anlaşma sağlamıştı. (Kaynak: Reuters)
Erbosan Erciyas (ERBOS): Şirkete ait Zonguldak Ereğli'de bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul şeklinde sınıflandırılan atıl arsa ve üzerindeki taşınmazın uzun süredir atıl durumda olması ve şirkete yeni bakım onarım maliyeti yaratmaması için 2,3mn TL bedel ile satışı gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Fade Gıda (FADE): 2020 yılı Kuru Domates sezonuna, Ağustos 2020 itibari ile başlamış bulunmakta olup şu ana kadar Yunanistan, Avusturya, İtalya, Almanya, Polonya, Amerika, Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Fransa'dan toplamda 1,5mn EUR'luk Kuru Domates siparişi almıştır. Bu siparişlerin 687bin EUR'luk kısmı şu ana kadar yüklenmiştir. Geçen yıl (2019 sezonunda) aynı dönemde yüklenen miktar ise 460bin EUR'dur.
Ziraat Yatırım
Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK tarafından 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 24mn adet paylar 8,50 TL'den olmak üzere 01.10.2020 - 02.10.2020 tarihleri arasında Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.
Ziraat Yatırım