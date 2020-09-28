Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/09/2020

Coca Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Negatif): Şirket Yönetim Kurulu'nca 10.09.2020 tarihinde alınan karar ile tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere kâr dağıtım önerisi yapılmasını teminen Genel Kurul'un 05.10.2020 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrılması ve Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde belirtilen kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süresinin üç ay uzatılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar sebebiyle Şirket tarafından kâr dağıtımı yapılamayacağı, Genel Kurulca kâr dağıtımı yapılması yönünde karar da alınamayacağından, ve ayrıca pandemi koşulları da değerlendirildiğinde, 05.10.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesine karar verilmiştir.

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