Brexit için kritik hafta!

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında, bloğun Boris Johnson'ın geçtiğimiz yılın ayrılık anlaşmasını yeniden yazma girişiminden dolayı Brexit anlaşmasının nasıl uygulanacağı konusundaki taleplerini katılaştırmasıyla Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit görüşmelerinin yapılacağı hafta başlıyor.

Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Michael Barnier ve İngiliz mevkidaşı David Forst Salı günü Brüksel'de yetkilierin bir anlaşmaya varılabileceği konusunda temkinli iyimser duruşları ile planlanmış görüşmelerin son turuna başlayacaklar.

Tarafların Cuma gününe dek yeterli ilerlemeyi kaydedebilmeleri halinde Brüksellilerin 'tünel' olarak adlandırdıkları daha yoğun iki haftalık görüşmelere başlayabilirler. İlerleme kaydedilememesi durumunda ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin ortak pazarından ticaret anlaşması olmaksızın yıl sonunda çıkacağı neredeyse kesin olacak ve potansiyel olarak blok ile ilişkiler de zedelenecek.

Anlaşmanın önündeki iki temel engel Birleşik Krallık'ın ayrılığın ardınan Avrupa Birliği'nin hangi devlet desteği kurallarını uygulamak zorunda olacağı ve bloğun balıkçı teknelerinin İngiliz sularına erişimi konuları olarak kalmaya devam ediyor.

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