Son dakika: BDDK'dan bankalar için yeni düzenleme!

Son dakika haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bankalar için yeni düzenleme. BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan metinde belirtilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı şu şekilde:

Kurulun 28.09.2020 tarihli toplantısında, 28.09.2020 tarih ve 24049440-010.99- E.14206 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,

18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı, 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı ve 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı Kurul Kararları ile bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %95'in, katılım bankaları için %75'in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun(AR) hesaplanmasına ilişkin, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.10.2020 tarihinden itibaren,

- 9125 sayılı Kurul Kararında mevduat bankaları için %95 ve katılım bankaları için %75 olarak belirlenmiş olan AR değerinin sırasıyla %90 ve %70 olarak düzenlenmesine ve bu kapsamda;

* AR'ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90'ın, katılım bankaları için %70'in altına düşmemesine,

* Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %90'ın altında olan mevduat bankaları ve %70'in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %90 ve %70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,  Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

- Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

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