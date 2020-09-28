Yabancı yatırımcı geri mi dönüyor? Uzman isim A Para’ya konuştu: Sorgulamaya başladılar fırsat arayışındalar

Bütün dünyada pandemi dönemiyle finans sektöründe çok ciddi bozulmaların dikkat çektiğini ifade eden Aşçıoğlu, "Türk bankacılık sisteminde ise hala öz varlık rasyoları oldukça tatmin edici. BDDK'nın yapmış olduğu düzenlemelerle bozulmalara karşı tedbirler aldığını ve bankalarımızın finansal sistem içinde diğer bankalara karşın çok daha iyi durumda olduğunu söylemek yanlış olmaz" dedi.