Yabancı yatırımcı geri mi dönüyor? Uzman isim A Para’ya konuştu: Sorgulamaya başladılar fırsat arayışındalar

Bütün dünyada pandemi dönemiyle finans sektöründe çok ciddi bozulmaların dikkat çektiğini ifade eden Aşçıoğlu, "Türk bankacılık sisteminde ise hala öz varlık rasyoları oldukça tatmin edici. BDDK'nın yapmış olduğu düzenlemelerle bozulmalara karşı tedbirler aldığını ve bankalarımızın finansal sistem içinde diğer bankalara karşın çok daha iyi durumda olduğunu söylemek yanlış olmaz" dedi.
"AŞAĞI YÖNDE FORSE EDECEK BİR ŞEY KALMADI"
Yabancı portföylerin satacağı 5 birim varsa bunun 3.5-4 biriminin satıldığını bildiren Aşçıoğlu, "Sürekli satarak geldiler. Bundan sonrası için piyasayı aşağı yönde forse edecek bir şey kalmadı" dedi.
"BİR NOKTADA UCUZLAMIŞ HİSSE SENETLERİNE TALEP ARTACAK"
Paranın fırsat sevdiğini ifade eden uzman isim, "Türkiye geçmişte olduğu gibi fırsatını kendini yaratıyor. Muhakkak bir noktada bankacılık sektörü başta olmak üzere ucuzlamış hisse senetlerine ve Türkiye'deki diğer varlıklara bence talep olacak" dedi.
"SORGULAMAYA BAŞLADILAR FIRSAT ARAYIŞINDALAR"
Türkiye'de birleşme ve satın almalar konusunda ciddi araştırma yapan yabancı fonlar olduğunu ifade eden Aşçıoğlu, "Sorgulamaya başladılar fırsat arayışındalar. İşte orada bizim yatırımcılarımız için kendi ülkesinde yeni fırsat oluşacak. Borsa dahil olmak üzere yatırımcının yatırım yapacağı paraya daha fazla kazanma imkanı doğacak" dedi.
İşte Aşçıoğlu'nun A Para'daki dikkat çeken o açıklamaları:
Mehmet Aşçıoğlu: Piyasayı aşağı yönde forse edecek bir şey kalmadı