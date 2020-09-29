Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/09/2020

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FMIZP.E, KRTEK.E, SONME.E ve TDGYO.E paylarında 29/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.



Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.



SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

Ziraat Yatırım