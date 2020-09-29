Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/09/2020

29 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Çemtaş Çelik (CEMTS): Şirket daha önce yaptığı açıklamada Yasal Karın %25'i oranında birinci taksit olarak 28.04.2020 tarihinde dağıtılacağı, kalan bakiye tutar dağıtım tarihi için, 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarih belirleneceğini bildirilmiş idi. 18.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımı sınırlamasının 3 ay uzatılması çerçevesinde kalan bakiye tutar dağıtım tarihi için (Brüt 0,0385980 TL), 31.12.2020 tarihinden sonra bir tarih belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket web sitesinde duyurulacağı açıklanmıştır.
Ziraat Yatırım
Şişe Cam (SISE, Nötr): Bağlı ortaklığı Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. ile Selüloz İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sağlanması suretiyle sonuca ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FMIZP.E, KRTEK.E, SONME.E ve TDGYO.E paylarında 29/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Ziraat Yatırım
Martı Otel (MARTI): Şirket ile Albaraka Türk Katılım Bankası arasında yürütülen, 3.185.000 USD tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması görüşmeleri tamamlanmış olup, kredinin vadesi Aralık 2023'e uzatılmıştır.
Ziraat Yatırım
Mistral GYO (MSGYO): İzmir İli, Konak İlçesi'nde yer alan 5.954,27 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla Doğan Koç İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın paylaşım oranı %45, geliştirilecek projenin inşaat süresi, ruhsat alımından itibaren en geç 30 ay olarak belirlenmiştir. Hedeflenen proje kapsamında inşa edilmesi planlanan bağımsız bölüm adedi, sözleşme gereği şirkete sunulacak olan proje sonrasında belirlenecektir.
Ziraat Yatırım