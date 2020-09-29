SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomik Program (YEP)'i açıkladı. Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan YEP'le 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu.

Son dakika haberi: Bakan Albayrak "Hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdik" | Video

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

EKONOMİK FAALİYETLERİ HAREKETLENDİRDİK

Uyguladığımız kararlı politikalar ile Türkiye dengelenme sürecinde muazzam bir başarı elde etti. Yüzde 25'lere kadar ulaşan enflasyonu 10-11 bandına indirdik. Daralmaya başlayan ekonomik faaliyetleri tekrar hareketlendirdik. Hedefimiz işgücü piyasamızı ayakta tutmak, hanehalkı ve işletmelere gerekli kaynağı sağlamak ve tedarik zincirlerini ayakta tutmaktı.

HIZLI BİR ŞEKİLDE NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRDİK

Covid-19 sonrası destek paketlerimiz 494 milyar TL'ye ulaştı. İhtiyaç sahibi 6.2 milyon aileye 1000 TL nakdi yardım yaptık. Salgın dönemindeki destek paketi milli gelerin yüzde 10'una ulaştı. Temmuz ayından itibaren ekonomik faaliyette hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdik.Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep sağladık. 18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık.

GÜÇLÜ 'V' TİPİ TOPARLANMA

İhracatımız 2020 Haziran-Ağustos döneminde Mart-Nisan dönemine göre yüzde 27'ye varan oranla artış sağladı. Ekonomik veriler güçlü V tipi toparlanmayı gösteriyor. Bu programıın ana temalarını yeni dengelenme yeni normal ve yeni ekonomi olarak belirledik. Yeni dengelenme ile sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceğiz.

Ülkemizi küresel bir cazibe merkezi haline getirecek adımları atacağız. Salgın önlemlerini kademeli olarak kaldıracağız.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2020 büyüme beklentisi %0.3, 2021 büyüme beklentisi %5.8, 2022-2023 büyüme beklentisi yüzde 5. Her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıyoruz.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9 oldu.

İŞSİZLİK KADEMELİ OLARAK AZALACAK

İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

YIL SONUNDA CARİ FAZLA

Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz. Karadeniz'deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak. Ekonomik faaliyetlerde yaşanan iyileşme ile bütçe gelirleri artacak.

Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan enflasyon beklentisi açıklaması | Video

FİNANSAL PİYASALARDA STRATEJİK REFORMLAR

Finansal piyasalarda istikrarı güvenle kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Finansal piyasalarda stratejik reformlar yoluyla tasarruflarımızın artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin desteklenmesi, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal sistemin sermaye piyasası ayağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır

KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Katılım bankacılığı alanında çok büyük bir değişim sürecine şahit olacaksınız. Dolarizasyonun azaltılması diğer bir adımımız olacak Virüse rağmen hedeflerin çoğunda ilerleme kaydettik. 77 eylemin 52'sini hayata geçirdik. Diğer 25 eylemde de önemli bir ölçüde ilerleme kaydettik.

MİLLİ EKONOMİ TEMELLERİNİ ATIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öte yandan sosyal medya hesabından YEP öncesi, "Türkiye'de Değişim Başlıyor" temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı'nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı (29 Ekim 2020 Salı) | Video