Son dakika | İş dünyasından 'Yeni Ekonomi Programı'na tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi programını açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "İlk defa 2023'e erişen bir YEP açıklandı. YEP'teki hedefler, Koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasını çizdiğini söyledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YENİ BİR PATİKA OLUŞTURUYOR

İTO Başkanı Avdagiç, "Yeni Ekonomi Programı, pandemi etkisindeki dünyanın şartlarını gözeterek, Türkiye ekonomisi için yeni bir patika oluşturuyor. Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiği Programla, Türkiye'nin makro hedeflerine ve güncel sorunlarına yeni açılımlar getiriliyor" dedi.

"Programın pandemi sonrası normalleşmeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" diyen Şekib Avdagiç, "YEP'te Koronavirüs salgını döneminde daha önemli hale gelen istihdamı artıran bir büyümeye öncelik veriliyor. Enflasyon ile mücadele güçlü biçimde vurgulanıyor. Programda ortaya konan perspektife uygun olarak, cari işlemler açığında bir iyileşme eğilimine gireceğimizi de öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye'nin dünyanın eşiğinde olduğu büyük değişimle birlikte iyice belirginleşen ve küresel değer zincirleri tarafından fark edilen yüksek potansiyellerini kinetiğe çevirmek için hepimize çok iş düştüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) değerlendirdi.

ÖZEL SEKTÖRÜMÜZE HEYECAN VE MORAL VERMİŞTİR

Yeni Ekonomi Programı sonrasında açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz'' ifadelerini kullandı.

TESK GENEL BAŞKANI PALANDÖKEN: TOPARLANMA SÜRECİNE BÜYÜK KATKI YAPACAK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) toplumun tüm kesimleri için güven verici olduğunu belirterek, "Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan YEP'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacağının altını çizen Palandöken, "Yabancı finans kuruluşlarının tamamı Türkiye ekonomisinin 2020'de küçüleceğini beklerken Türkiye yılı yüzde 0,3 büyüme ile kapatacak. Bu hedefe ulaşılmasında en büyük pay, şüphesiz ki insanımızın yardımlaşma kültürünündür." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, enflasyon hedefini tutturmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2021 yılında daha da büyümemiz ve güçlenmemiz için esnaf ve sanatkara destek verilmesi, temel gıdada fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Fiyat istikrarını sağlayabilmemiz halinde başta büyüme ve işsizlik oranı olmak üzere tüm makro veriler çok daha iyi olacaktır. YEP toplumun tüm kesimleri için güven verici. Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır."