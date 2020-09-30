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Ağustos ayı dengesi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre, Ağustos ayında dış ticaret açığı 6,3 milyar TL oldu, önceki ay açık 2,7 milyar dolardı

Giriş Tarihi: 30.9.2020 10:38 ABONE OL
Ağustos ayı dış ticaret dengesi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistiklerine göre, Ağustos ayında dış ticaret açığı 6,3 milyar TL oldu, önceki ay açık 2,7 milyar dolardı

AĞUSTOS AYINDA GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT %5,7 AZALDI, İTHALAT %20,4 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat %20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACAT %12,9, İTHALAT %1,2 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 azalarak
102 milyar 343 milyon dolar, ithalat %1,2 azalarak 135 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA %168,2 ARTTI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos ayında %85,0 iken, 2020 Ağustos ayında %66,5'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE %69,9 ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %69,9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ağustos döneminde %85,8 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,6'ya geriledi.

AĞUSTOS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,9 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

AĞUSTOS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %77,0 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ağustos ayında ara mallarının payı %77,0, sermaye mallarının payı %13,1 ve tüketim mallarının payı %9,6 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Ağustos döneminde ise ara mallarının payı %75,4, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %10,5 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 210 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 989 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 740 milyon dolar ile ABD, 640 milyon dolar ile Irak, 582 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %33,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 763 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 406 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 295 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 445 milyon dolar ile Irak ve 4 milyar 727 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 695 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 674 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 324 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 165 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,6'sını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 14 milyar 218 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 643 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 288 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 861 milyon dolar ile ABD ve 5 milyar 943 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,4'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %4,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %4,6 azaldı, ithalat %18,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,1 azaldı, ithalat ise %15,3 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,2 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %85,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,4'tür. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,1'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI AĞUSTOS AYINDA 11 MİLYAR 759 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 azalarak 11 milyar 759 milyon dolar, ithalat %20,4 artarak 18 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı %147,9 artarak 2 milyar 576 milyon dolardan, 6 milyar 386 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos ayında %82,9 iken, 2020 Ağustos ayında %64,8'e geriledi.

İHRACAT 2020 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 96 MİLYAR 765 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %13,1 azalarak 96 milyar 765 milyon dolar, ithalat %1,6 azalarak 129 milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %59,8 artarak 20 milyar 680 milyon dolardan, 33 milyar 50 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ağustos döneminde %84,3 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,5'e geriledi.

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Ağustos ayı dış ticaret dengesi verileri açıklandı
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