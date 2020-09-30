Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/09/2020

Bankacılık: Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde stopaj oranlarının azaltıldığı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre; Mevduat faiz gelirleri ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde stopaj oranları

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 ten %5 e 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12 den % 3 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 dan % 0 a indirilmiştir.

Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirler ile Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik bulunmamaktadır.



Ayrıca, kombiyo işlemlerinden alınan BSMV %1'den %0,2'ye indirildiği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.



Ek olarak BDDK Ağustos ayı bankacılık verilerini yayımladı. Buna göre: Bankacılık sektörünün ağustos ayı net dönem karı bir önceki aya göre %51,9 oranında azalarak 4,0 milyar TL'ye gerilemiştir. Bu azalışta; faizlerdeki artışla birlikte net faiz gelirlerinin düşmesi, kur etkisiyle ticari zarardaki yükseliş ve karşılık giderlerindeki yüksek artış ana etmenler olmuştur. Bankacılık sektörünün Ocak - Ağustos net dönem karı ise yıllık %30,8 oranında artarak 42,9 milyar TL olmuştur. Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ağustos ayında aylık bazda %7,3 oranında azalarak 19,5 milyar TL'ye düşmüştür. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte kredi faizlerinde de yeni fiyatlamalar başlamış olmakla birlikte bu kredi fiyatlamaların etkisi gecikmeli yansımaktadır. Bu nedenle mevduat maliyetlerindeki artış daha yüksek gerçekleşmiş ve net faiz gelirlerinde baskı oluşturmuştur. Buna ilaveten, kredilerdeki büyüme hızındaki yavaşlamayla birlikte net ücret ve komisyon gelirlerinde de %7,1'lik gerileme yaşanmış ve bu kalemden gelirler 3,7milyar TL olmuştur. Ağustos ayında kurdaki artışla birlikte ticari zarar 3,9milyar TL ile bu yılki en yüksek miktarda gerçekleşerek karın aylık bazda düşmesinde önemli bir etki yapmıştır. Ek olarak, karşılık giderleri aylık bazda %27,5 oranında artış kaydederek 10,9 milyar TL'ye yükselmiş ve karı düşüren diğer bir faktör olmuştur. Operasyonel giderlerde düşüş, diğer faaliyetlerden gelirlerde ise artış yaşanmıştır. Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında; kamu bankalarının karı, Temmuz ayındaki 3,46milyar TL'den Ağustos ayında özellikle ticari zarardaki artış kaynaklı 243mn TL'ye gerilemiştir. Özel sektörün karı ise %22,3 oranında azalarak 3,7milyar TL olmuştur.



Ağustos ayında TL kredilerde %2,2'lik artış (bir önceki ay %4,5) yaşanırken, %4,0 oranında artan tüketici kredileri büyümeye katalizörlük yapmaya devam etmişlerdir. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %0,4 oranında düşüş yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise YP mevduattaki görece yüksek artışın etkisiyle 40 baz puan azalarak %100,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla düşen karın etkisiyle Temmuz ayındaki %13,2 ve %1,3 seviyesinden Ağustos ayında %12,7 ve %1,2 seviyesine gerilemiştir. Maliyetlerdeki artışla birlikte Net faiz marjı ise %4,34'ten %4,29 seviyesine inmiştir. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise kredilerdeki artışın da etkisiyle aylık olarak 11 baz puan iyileşerek %4,15'e gerilerken, sermaye yeterlilik oranı 7 baz puan artmış ve %19,28 olarak gerçekleşmiştir.



Önümüzdeki aylarda artan mevduat faizleriyle birlikte, yeni kredi fiyatlamalarına karşın, kredi fiyatlamalarının gecikmeli etkisine bağlı olarak sektörde net faiz marjları baskı altında kalmaya devam edebilir. Kur etkisi ise finansallar üzerinde dolaylı ve doğrudan etkisini göstermeye devam edebilecekken, faizlerdeki artış ve aktif rasyosundaki gevşemeyle birlikte kredi büyümesinde yavaşlama eğilimi görülebilir. Ayrıca kurlardaki yüksek oynaklığa bağlı olarak bankalar ihtiyatlı yaklaşım sergileyerek yüksek karşılık ayırmaya önümüzdeki aylarda da devam edebilir.