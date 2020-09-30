Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/09/2020

30 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Alkim Alkali Kimya (ALKIM, Nötr): 18.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımı sınırlamasının 3 ay uzatılması çerçevesinde şirketin daha önce 14 Ekim 2020 olarak belirlediği 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşan kısmına ilişkin temettü ödeme tarihi de iş bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 31.12.2020'den daha ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yasal süreçlerin gelişmesine göre kar dağıtım tarihinin ileride tekrar duyurulacağı belirtilmiştir.
Ziraat Yatırım
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi 29.09.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 315,8mn TL + KDV'dir.
Ziraat Yatırım
Net Holding (NTHOL, Nötr): K.K.T.C. Sağlık Bakanlğı tarafından açıklanan ek tedbir kararlarıyla; kapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir. Karadağ'da bulunan 2 adet Casino ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otel faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casino ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.
Ayrıca, Şirketin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Sayın Hande Tibuk'un yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdaki şekildedir: Net Holding, Montenegro'da yatırıma devam ediyor! Avrupa'daki ikinci otel Budva'da hizmete girecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük turizm yatırım grubu olan Net Holding, Avrupa'daki yatırımlarına devam ediyor. Bulgaristan'ın sınır şehri Svilengrad'da faaliyet gösteren otelin ardından Montenegro'nun Budva şehrinde yapımı süren ikinci otelin 2021'in Haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor. Merit markası altında işletilen 6 otel ve 5 talih oyunları salonu ile 20 yıldır bulundukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük turizm yatırım grubu olduklarını belirten Net Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, 2016 yılında Merit bayrağını taşıdıkları Balkan ülkelerinde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir otel ve lüks konut projesiyle Montenegro'daki otel-casino-rezidans projesinin aynı anda devam ettiğini söyleyen Hande Tibuk, "2016 yılında başlattığımız Balkan açılımı sonucu bugün Montenegro'da Budva ve Podgorisa'da olmak üzere 2, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde bir ve Bulgaristan'ın sınır şehri Svilengrad'da da bir adet olmak üzere toplam 4 adet talih oyunları salonu ve Svilengrad'da yer alan ilk Avrupa otelimiz ile Merit misafirlerine hizmet veriyoruz. Yeni yatırım kararı verirken uyguladığımız minimum yatırım ve kolay çıkış stratejisiyle girdiğimiz her yeni ülkede yatırım imkânlarını da yakından takip etmekteyiz" dedi.
Ziraat Yatırım
Alkim Kağıt (ALKA): 18.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımı sınırlamasının 3 ay uzatılması çerçevesinde 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşan kısma ilişkin temettü ödeme tarihi de iş bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 31.12.2020'den daha ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yasal süreçlerin gelişmesine göre kar dağıtım tarihinin ileride tekrar duyurulacağı belirtilmiştir.
Ziraat Yatırım
Naturel Enerji (NATEN): Şirketin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğu ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile ÖNCÜ MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 6.055.967 TL (885.000 USD) bedelli sözleşme imzalanmıştı.Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve müşteri kabulü yapılmıştır.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde stopaj oranlarının azaltıldığı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre; Mevduat faiz gelirleri ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde stopaj oranları
Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirler ile Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik bulunmamaktadır.
Ayrıca, kombiyo işlemlerinden alınan BSMV %1'den %0,2'ye indirildiği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Ek olarak BDDK Ağustos ayı bankacılık verilerini yayımladı. Buna göre: Bankacılık sektörünün ağustos ayı net dönem karı bir önceki aya göre %51,9 oranında azalarak 4,0 milyar TL'ye gerilemiştir. Bu azalışta; faizlerdeki artışla birlikte net faiz gelirlerinin düşmesi, kur etkisiyle ticari zarardaki yükseliş ve karşılık giderlerindeki yüksek artış ana etmenler olmuştur. Bankacılık sektörünün Ocak - Ağustos net dönem karı ise yıllık %30,8 oranında artarak 42,9 milyar TL olmuştur. Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ağustos ayında aylık bazda %7,3 oranında azalarak 19,5 milyar TL'ye düşmüştür. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte kredi faizlerinde de yeni fiyatlamalar başlamış olmakla birlikte bu kredi fiyatlamaların etkisi gecikmeli yansımaktadır. Bu nedenle mevduat maliyetlerindeki artış daha yüksek gerçekleşmiş ve net faiz gelirlerinde baskı oluşturmuştur. Buna ilaveten, kredilerdeki büyüme hızındaki yavaşlamayla birlikte net ücret ve komisyon gelirlerinde de %7,1'lik gerileme yaşanmış ve bu kalemden gelirler 3,7milyar TL olmuştur. Ağustos ayında kurdaki artışla birlikte ticari zarar 3,9milyar TL ile bu yılki en yüksek miktarda gerçekleşerek karın aylık bazda düşmesinde önemli bir etki yapmıştır. Ek olarak, karşılık giderleri aylık bazda %27,5 oranında artış kaydederek 10,9 milyar TL'ye yükselmiş ve karı düşüren diğer bir faktör olmuştur. Operasyonel giderlerde düşüş, diğer faaliyetlerden gelirlerde ise artış yaşanmıştır. Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında; kamu bankalarının karı, Temmuz ayındaki 3,46milyar TL'den Ağustos ayında özellikle ticari zarardaki artış kaynaklı 243mn TL'ye gerilemiştir. Özel sektörün karı ise %22,3 oranında azalarak 3,7milyar TL olmuştur.
Ağustos ayında TL kredilerde %2,2'lik artış (bir önceki ay %4,5) yaşanırken, %4,0 oranında artan tüketici kredileri büyümeye katalizörlük yapmaya devam etmişlerdir. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %0,4 oranında düşüş yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise YP mevduattaki görece yüksek artışın etkisiyle 40 baz puan azalarak %100,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla düşen karın etkisiyle Temmuz ayındaki %13,2 ve %1,3 seviyesinden Ağustos ayında %12,7 ve %1,2 seviyesine gerilemiştir. Maliyetlerdeki artışla birlikte Net faiz marjı ise %4,34'ten %4,29 seviyesine inmiştir. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise kredilerdeki artışın da etkisiyle aylık olarak 11 baz puan iyileşerek %4,15'e gerilerken, sermaye yeterlilik oranı 7 baz puan artmış ve %19,28 olarak gerçekleşmiştir.
Önümüzdeki aylarda artan mevduat faizleriyle birlikte, yeni kredi fiyatlamalarına karşın, kredi fiyatlamalarının gecikmeli etkisine bağlı olarak sektörde net faiz marjları baskı altında kalmaya devam edebilir. Kur etkisi ise finansallar üzerinde dolaylı ve doğrudan etkisini göstermeye devam edebilecekken, faizlerdeki artış ve aktif rasyosundaki gevşemeyle birlikte kredi büyümesinde yavaşlama eğilimi görülebilir. Ayrıca kurlardaki yüksek oynaklığa bağlı olarak bankalar ihtiyatlı yaklaşım sergileyerek yüksek karşılık ayırmaya önümüzdeki aylarda da devam edebilir.
Havacılık: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ilişkin yolcu trafiği tahminini aşağı yönlü revize etti ve hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla %66 azalacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, hava yolu seyahatinde önceki öngörülenden daha zayıf bir toparlanma beklendiği ve bu nedenle yolcu trafiğine ilişkin tahminlerde aşağı yönlü revizyona gidildiği belirtildi.Daha önce 2020'de yolcu trafiğinin geçen yıla kıyasla %63 düşeceğinin tahmin edildiği hatırlatılan açıklamada, Birliğin, gelinen noktada hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla %66 düşmesini beklediği kaydedildi.Yolcu talebinin ağustosta normal seviyelerin altında kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, uçuş verilerine göre hava yolu yolcu hizmetlerindeki toparlanmanın bazı önemli pazarlarda Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların yeniden getirilmesiyle ağustos ayı ortalarında durduğu aktarıldı.Kaynak: Anadolu Ajansı