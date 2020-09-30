Borsa İstanbul'da kritik seviye 1134: Baskı azaldıkça banka hisselerine talep artabilir

Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da Borsa İstanbul'u teknik açıdan ele alarak, endeksteki kritik seviyeleri açıkladı.

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1134 seviyesini takip edeceğiz

Borsa İstanbul'da 1134 seviyenin önemli olduğunun altını çizen Belgin Maviş, "Bu seviyenin geçilmesi sonrası 1145 puanlara bakacağız. 1134 direncinin ardından ikinci direnç 1140-1145 bandı. Bunun aşılması durumunda 1150 ve daha yukarıdaki seviyeler için iyimserliğin korunacağı kapanışlara bakacağız" dedi.

"SEKTÖR ÜZERİNDEKİ BASKI AZALDIKÇA BANKA HİSSELERİNE TALEP ARTABİLİR"

Borsa İstanbul'da geri çekilmelerde 1125 seviyesinin ve Avrupa borsalarının seyrinin önemli olduğunu belirten Maviş, "Bir kez daha gördük ki ve bunların bankacılık sektörü üzerindeki baskısı azaldıkça banka hisselerinin fiyatlarının son derece ucuzladığı dönemde onlara doğru talebin artacağı bir süreç olacaktır" dedi.

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