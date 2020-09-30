Döviz ve altında son dakika: Vergi düşürüldü!

Son dakika haberleri...Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.

Böylece dengelenme döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor. Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak.

MEVDUAT GETİRİSİNDEN ALINAN VERGİ ORANI İNDİRİLDİ

Türk lirası mevduat getirisinden alınan vergi oranı indirildi.Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı.

TL MEVDUATLARI

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürüldü.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı.

KAR PAYLARI

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfırlanacak.

Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirler ile Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik yapılmadı.

Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak.

Analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının özellikle döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğini belirtti.

KAMBİYO NEDİR?



Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.