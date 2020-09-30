SON DAKİKA | Bakan Albayrak duyurdu: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu: Sürdürülebilir finansal istikrar modeli | Video

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL İSTİKRAR MODELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.