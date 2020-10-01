Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 01/10/2020

1 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Pay sahiplerine daha önce yasal süre uzatımı olmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacağı açıklanan kar payı ödemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13 üncü maddesine ilişkin olarak 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 01.10.2020 tarihi itibarıyla yapılamamaktadır. Söz konusu kar payı ödemeleri, Şirket tarafından ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince üç ay süre ile uzatılan bu sürenin sonundan itibaren yapılabilecektir.
Ziraat Yatırım
Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin %100'üne sahip olduğu Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığı tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, KDV hariç 112.553.392 CNY (yaklaşık 128mn TL) bedel ile Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd.'e devri için 30/09/2020 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Satışın, kapanış şartlarının yerine getirilmesini takiben sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde tamamlanması öngörülmekte olup, KDV dahil 122.380.000 CNY tutarındaki satış bedelinin 105.000.000 CNY'si peşin, 8.690.000 CNY'si bir yıl sonra, 8.690.000 CNY iki yıl sonra tahsil edilecektir. Çin Halk Cumhuriyeti, Arçelik için halihazırda yerleşilmiş ve ileride büyüme hedefleri olan stratejik pazarlardan biridir. 2009'dan bu yana Çin'de çamaşır makinası üretimi, ihracatı ve iç piyasa satışı işlemlerini yürütmekte olan Beko Electrical Appliances Co. Ltd. işlem sonrasında da aynı unvanla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecektir. Şirket, grubun diğer ülkelerdeki fabrikalarından ithal ettiği ve yerel üreticilerle iş birliği yaparak temin ettiği ürünleri Çin'de satmaya devam edecektir. Bu kapsamda Arçelik veya bağlı ortaklıkları tarafından 2 yıl süre boyunca alıcıdan belirli koşullarda ürün tedarik edilmesi de taahhüt edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin (KÖY) sözleşmesi, Yüklenici Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30.09.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 299.253.150,00 TL + KDV'dir.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: EPGİS tarafından yapılan açıklamada 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş artış yapıldığı belirtilmiştir.
Taze Kuru Gıda (TKURU): Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10mn TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1mn TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, tamamı nakden karşılanmak üzere %900 oranında artırılarak 10mn TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 9mn TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun SPK tarafından onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Trabzonspor (TSPOR): Şirket 01.06.2020 - 31.08.2020 dönemlerini kapsayan üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket geçen yılın aynı dönemine göre satış hasılatını %73,8 oranında azalarak 50,1mn TL olarak açıklamıştır. Satışların maliyeti %20,7 oranında azalan şirket 1,2mn TL brüt zarar açıklamıştır. (Bir önceki yılın aynı döneminde 126,3mn TL brüt kar). Operasyonel giderleri 4,8mn TL olmuştur. Esas faaliyetlerden 2,6mn TL gider yazan şirketin esas faaliyet zararı 8,6mn TL olmuştur. Finansman tarafında 51,7mn TL gider yazan şirketin dönem zararı 60,3mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde Trabzonspor 106,9mn TL net dönem karı kaydetmişti.
Ziraat Yatırım
Verusaturk GSYO(VERTU): Şirketin %51 oranında pay sahibi olduğu 95mn TL ödenmiş sermayeli girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından, 17mn TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın tamamı imtiyazlı veya imtiyazsız pay ayrımı gözetmeksizin beher pay başına 1,60 TL olmak üzere toplam 21,8mn TL peşin bedelle Bayram Kınay'dan bugün devir alınmıştır.
Ayrıca Şirketin %100 oranında doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklığı olan 95mn TL ödenmiş sermayeli Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından, 17mn TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın tamamı imtiyazlı veya imtiyazsız pay ayrımı gözetmeksizin beher pay başına 1,60 TL olmak üzere toplam 21,8mnTL peşin bedelle Bayram Kınay'dan bugün devir alınmıştır.
Ziraat Yatırım