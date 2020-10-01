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Gove: ile arasında görüş farklılıkları devam ediyor

kabinesinin konularından sorumlu ismi olan , Brüksel'de sürdürülen müzakerelerde İngiltere ile arasındaki  görüş farklılıklarını giderilemediği söyledi.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 13:46 Son Güncelleme: 1.10.2020 14:58 ABONE OL
Gove: İngiltere ile AB arasında görüş farklılıkları devam ediyor

İngiltere kabinesinin Brexit konularından sorumlu ismi olan Michael Gove, Brüksel'de sürdürülen müzakerelerde İngiltere ile AB arasındaki görüş farklılıklarını giderilemediği söyledi.

Gove, Londra'nın AB ile bir ticaret anlaşmasına varılma için yoğun şekilde çaba gösterdiğini de öne sürdü. Parlamentoda konuşan Gove, otomotiv sektörünün çıkarlarının AB ile gelecekteki ilişkilere yönelik müzakerelerin önünde ve merkezinde olduğunu da ifade etti.

Gove, "Bu hafta, Avrupa Birliği ile müzakerelerin dokuzuncu turu yapılıyor, fakat farklılıklar hala devam ediyor. Ama biz Başbakan Johnson'ın ortaya koyduğu takvim içinde bir anlaşmaya varılması için yoğun şekilde çalışmaya bağlılığımızı hala devam ettiriyoruz" diye konuştu.

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Gove: İngiltere ile AB arasında görüş farklılıkları devam ediyor
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