Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması

! Bakan Albayrak'tan açıklaması

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı bugün devreye giren 'un yeni pazar yapısıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, " İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı." dedi.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 14:18 Son Güncelleme: 1.10.2020 14:32 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Borsa İstanbul'daki yeni pazar yapısı düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

DAHA SADE VE YATIRIMCILAR AÇISINDAN ÖNGÖRÜLEBİLİR

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme! Yarından itibaren devreye alınıyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı! Yeni dönemde büyüme böyle sağlanacak
SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA