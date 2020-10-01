SON DAKİKA! Bakan Varank duyurdu: Son 6 ayın rekoru kırıldı...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uyguladığımız politikaların sonucu olarak hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. Sosyal koruma kalkanı alanındaki politikalarımızla 15 milyona yakın vatandaşımızın hayatına dokunduk" açıklamasında bulundu.

SON 6 AYIN ELEKTRİK TÜKETİM REKOR KIRILDI

Bakan Varank, "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.

CHP'NİN 300 FABRİKA YALANINA TEPKİ

Bakan Varank CHP'nin 300 fabrika yatırımını hedef almasıyla ilgili olarak, "Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular. Muhalefet, komple yeni yatırımla ilave yatırım arasındaki ayrımı bilmiyor. Firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor." dedi.